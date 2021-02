Nye koronatiltak i Oslo: Skal masseteste elever i videregående skole

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi tar sikte på å innføre massetesting av elever med spyttprøver fra 8. mars, sa byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen søndag kveld.

Ifølge oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen har smitten hos personer i alderen 16–20 år femdoblet seg de siste to ukene.

– Vi må ta grep raskt, sier hun.

Voksenopplæringen og videregående skoler går derfor tilbake til rødt nivå. Fra andre uken i mars vil elevene tilbys hurtigtester.

– Det kan gjøre at elevene kan testes regelmessig, og dermed bidra til redusert smittespredning, raskere lettelser i tiltakene og at vi reduserer behovet for å sette hele klasser, trinn eller skoler i karantene, sier Thorkildsen.

Les også: Dette er de nye tiltakene i Oslo

Oslo kommune sendte ut denne tekstmeldingen søndag kveld. Foto: Skjermdump

Vurderer flere tiltak

Hun forteller at det også vurderes flere andre tiltak:

– Som ukentlig testing av lærere, munnbind for elever og ansatte i videregående, samt ansettelse av koronaverter som skal passe på overholdelsen av smittevernreglene på skolen, sier Thorkildsen.

På grunn av økende koronasmitte strammer Oslo kommune nå inn igjen på koronatiltakene.

De videregående skolene fikk dermed kun to uker på gult nivå, før de nå skal tilbake på rødt.

Rødt nivå ved videregående skole Ekspandér faktaboks Rødt nivå på skoler betyr: Ingen syke skal møte på skolen, god hygiene og forsterket renhold. I tillegg en rekke kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele klasser inn i mindre kohorter*

Kohortene* bør ha faste klasserom

Ansatte bør komme til klasserommet

Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte

Unngå trengsel og store samlinger

Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter*

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever *Faste grupper av elever kalles for en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. En kohort er et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte og anbefales benyttet på gult og rødt nivå i ungdomsskolen. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter.

Thorkildsen mener regjeringen må se på endringer i «trafikklyssystemet» i smittevernveilederne for videregående skoler.

– At vi nå skifter tilbake til rødt etter så kort tid på gult, etter en lang periode på rødt, er en indikasjon på at regelverket på gult nivå ikke er godt nok tilpasset hverdagen i videregående skoler i en by som Oslo.

I motsetning til på barne- og ungdomstrinnet, tilhører mange videregåendeelever ulike klasser i ulike fag, påpeker hun.

– Det gjør at nærkontaktene blir svært mange, noe som har vært påpekt en rekke ganger av både lærere og elever.

Rødt nivå fra onsdag av

Allerede lørdag fortalte flere rektorer til NRK at de hadde fått beskjed om at de skal tilbake til rødt nivå.

Ingen elever skal møte opp på skolen mandag eller tirsdag, men ha digital undervisning eller undervisningsfri.

Fra og med onsdag skal alle skoler drives i en kombinasjon mellom fysisk oppmøte og digital undervisning.

Det er Folkehelseinstituttet som har anbefalt rødt nivå.

– Vi er veldig opptatt av at skolene ikke skal stenges. Da er rødt nivå veldig mye bedre. Så vil vi så fort som mulig gå over på gult igjen. Men i denne situasjonen ser vi at skolene blir svært sårbare, sier direktør Camilla Stoltenberg.

Pressekonferanse om nye koronatiltak i Oslo Du trenger javascript for å se video.