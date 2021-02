Rødt nivå på skoler betyr: Ingen syke skal møte på skolen, god hygiene og forsterket renhold.

I tillegg en rekke kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele klasser inn i mindre kohorter*

Kohortene* bør ha faste klasserom

Ansatte bør komme til klasserommet

Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte

Unngå trengsel og store samlinger

Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter*

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

*Faste grupper av elever kalles for en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. En kohort er et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte og anbefales benyttet på gult og rødt nivå i ungdomsskolen. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter.