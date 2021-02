Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Oslo har hatt sosial nedstenging siden 10. november. I forrige uke varslet byrådet at de ville se på en gradvis og kontrollert gjenåpning av byen.

Men den siste uken har smittetallene i hovedstaden vært såpass høye at byrådet vil stramme inn igjen.

– Ingen har tatt større ansvar enn Oslo. Ingen har betalt enn høyere pris over tid enn Oslo-folk, sier byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen.

Men han må likevel be om mer, legger han til.

– Jeg vet at det jeg ber om er mye og det er inngripende.

Byrådet har i dag besluttet å innføre nye tiltak, som vil gjelde til og med mandag 15. mars:

Alle serveringssteder må stenge

Alle butikker må stenge, med unntak av apoter, dagligvarer etc.

Organiserte fritidsaktiviteter for voksne over 20 år frarådes

Utendørs arrangementer forbys

Rødt nivå i voksenopplæring og vgs.

Ingen elever i vgs. skal møte opp i morgen eller tirsdag, men ha digital undervisning eller fri

Søndag ble det meldt om 138 nye smittetilfeller i Oslo. Dette er nesten dobbelt så mange som samme dag forrige uke.

Ifølge Folkehelseinstituttet utgjør den britiske varianten av viruset nå mellom 50–70 prosent av alle tilfellene i Oslo.

Byrådsleder Johansen lister i tillegg opp flere grunner til den økte smitten; testrekorder gjør at de fanger opp mer smitte, og folk er mer på farten.

– I tråd med smittevernloven er det kommunen som har ansvar for å sette inn tiltak som er nødvendige, sier han.

Blir rødt nivå på videregående skolene

Etterstad videregående skole var blant dem som lørdag sendte ut en tekstmelding og informerte om nye tiltak. Foto: Skjermdump

Blant tiltakene som nå trolig kommer er rødt nivå på de videregående skolene i Oslo.

Flere rektorer forteller til NRK at de har fått beskjed om at de nå skal over på rødt nivå igjen innen onsdag.

Dermed fikk skolene kun en uke på gult nivå, før de nå skal tilbake på rødt.

– Vi er veldig opptatt av at skolene ikke skal stenges. Da er rødt nivå veldig mye bedre. Så vil vi så fort som mulig gå over på gult igjen. Men i denne situasjonen ser vi at skolene blir svært sårbare, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg

Rødt nivå ved videregående skole Ekspandér faktaboks Rødt nivå på skoler betyr: Ingen syke skal møte på skolen, god hygiene og forsterket renhold. I tillegg en rekke kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele klasser inn i mindre kohorter*

Kohortene* bør ha faste klasserom

Ansatte bør komme til klasserommet

Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte

Unngå trengsel og store samlinger

Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter*

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever *Faste grupper av elever kalles for en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. En kohort er et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte og anbefales benyttet på gult og rødt nivå i ungdomsskolen. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter.

Møte med Statsforvalteren

Lørdag kveld var flere av kommunen rundt Oslo i møte med Statsforvalteren.

– Målet med møtet var at alle deltakere i alle kommuner skulle få en lik situasjonsforståelse av hva som er smittebildet og utviklingen akkurat nå, sa Marianne Skjerven-Martinsen, fylkeslege i Oslo og Viken, til NTB lørdag kveld.

Kommunene i regionen vil nå forsøke å koordinere seg slik at tiltakene for å slå ned smitten blir mest mulig sammenhengende og helhetlige, ifølge fylkeslegen.