Mads Hansens innsamling redder julefeiringa for mange barn

– I år er det kanskje enda viktigere enn tidligere, det Rett Fram opplevelser driver med.

Det sier Mads Hansen til NRK.

Med nær en halv million følgere, har Mads Hansen en av landets største kontoer på Instagram. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Den tidligere fotballspilleren har, med glimt i øyet, de siste årene hatt en julekalender med såkalte «nevemagneter» på Instagram. Som han selv forklarer: – Videoer av folk som av ulike grunner blir oppfattet som provoserende.

Men i år ønsket han å kombinere det med noe mer konstruktivt. Da dukket ideen om en Spleis til inntekt for Rett Fram opplevelser i Drammen opp.

– Det er masse gode formål, bare så det er sagt. Men jeg har god kjennskap til Rett Fram og det de driver med, sier Hansen.

Mads Hansen har blitt nødt til å øke målet. Foto: Skjermdump Instagram

Målet ble satt på 100.000 kroner. Det passerte man etter få timer. Så oppjusterte man målet til en halv million. Det passerte man etter én dag.

«Vi er i ferd med å redde julen for veldig mange!», skrev Hansen da. Nå flyttes markøren til 1 million kroner.

– Jeg var sikker på at 500.000 skulle holde ut desember. Jeg vet hvor trangt mange har det nå, med tanke på økte strømpriser og det ene med det andre. At likevel så mange har penger å avse, til de som trenger det enda mer, det er rett og slett rørende, sier Hansen.

– Har ikke ord for hvor mye det betyr

I Drammen kan ikke daglig leder i Rett Fram opplevelser, Ronny Johnsen, gjøre annet enn å måpe.

De skal arrangere 22 julaftener før selve julaften. Og står også bak en stor utkjøring av gaver den 22. desember.

– Vi gjør dette for barn og unge, som av en eller annen grunn blir holdt utenfor det sosiale fellesskapet. Og da spesielt når jula kommer. Det er så mange som har det vondt i disse tider, mange flere enn før, sier Johnsen og legger til:

– Hit kommer familier for å få en pause, ro og følelsen av å bli tatt vare på.

Andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge er fortsatt et stort problem, og i få byer er det verre enn i Drammen. I 2019 var det kun Sarpsborg som hadde en høyere andel enn byen der Rett Fram holder til.

Alt er klart i «stua» ved Bragernes torg. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Vi kommer inn i ei «stue» med utsikt over Bragernes torg i Drammen. Her står det et pyntet juletre, det er juleputer i sofaen, stearinlys, hvite duker og noen julepakker.

– Bare logistikk med duker er litt ekstra jobb. Her i dette rommet er det seks hvite duker som skal skiftes hver dag. Når det går opp for deg som mann at duker også er logistikk, så blir det litt vanskelig, humrer Johnsen.

Organisasjonen jobber hele året med å hente inn midler fra blant annet næringslivet og privatpersoner.

– Vi har en fantastisk god hjelper i Mads Hansen, som har hjulpet oss i mange år. Det han har satt i gang i år, med den givergleden som er ute blant folk, det er ikke til å ha ord for hvor mye det betyr, sier Johnsen.

Mads Hansen skal selv jobbe som frivillig

Det er ikke første gang Hansen sørger for klingende mynt i kassa til Rett Fram opplevelser. I 2020 startet Hansen en såkalt «Unfollow charity» etter en konflikt med to andre influensere. Det ga over 100.000 kroner i innsamlede midler.

Ronny Johnsen kan også fortelle at VGTV-programlederen selv skal være med som frivillig på en av julemiddagene som arrangeres i løpet av måneden.

– Jeg husker selv hvor mye jeg gledet meg til jul som barn. Og det å vite at det er noen barn som ikke gleder seg til jul, det stikker i hjertet, forteller Hansen.

Ronny Johnsen har drevet Rett Fram Opplevelser siden 2014. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

– Når vi setter i gang jul, så går alt på hva kan vi gjøre når og hvor mye penger kan vi bruke. Og når Mads Hansen da kommer med en julekalender som i løpet av et par timer henter inn hundretusen kroner, så skjønner vi at nå kan vi få gjort mye mer, sier Ronny Johnsen.

For Rett Fram opplevelser gjenstår det mange julefeiringer, før de selv kan ta julefri. Blant annet står 41 sjåfører klare til å kjøre ut julegaver til over 200 familier den 22. desember. Pengegaven fra følgerne til Hansen kommer godt med, til en organisasjon som tidligere har måttet si nei når folk har bedt om hjelp.

– For det første så må vi si takk. Men for det andre så kommer det masse forpliktelser med et sånt beløp. Vi skal sørge for at vi får en jul som vi aldri har kunnet få til før.