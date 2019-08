Dette er «Jonas» (13) sin første utflukt i sommer

– Vi skal ut på båttur. Jeg gleder meg til å bade, selv om det er litt kaldt i vannet, sier «Jonas».

På en liten selbåt langs kaien ved Drammen havn venter 13-åringen spent på å legge til sjøs. Selv om sommeren er på hell, holder den svale brisen en behagelig temperatur.

Jonas, tre søsken og mamma skal være med den frivillige organisasjonen «Rett Fram Opplevelser» på tur.

Dette er familiens første utflukt i sommer.

– Det er viktig at barna føler de kan komme på skolen og fortelle om at også de har gjort noe i ferien, sier moren til Jonas.

Hun er alenemamma og uføretrygdet. Noen måneder er det ikke nok penger til mat.

Det betyr at det i hvert fall ikke er nok å rutte med til opplevelser.

– De kan ikke dra på kino eller gå på senteret, sånn som andre barn. Vi prøver å gjøre det beste ut av det. Noen ganger lager vi kiosk på kjøkkenet og har hjemmekino.

Også spedbarn rammes av barnefattigdom. Her er et av dem med en bolle i hånden på seilbåten. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Barnefattigdommen i Norge øker

Andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier fortsetter å øke i 264 av landets kommuner. Det viser ferske tall fra Barne-, unge- og familiedirektoratet, som ble publisert torsdag.

For tredje året på rad er Drammen den bykommunen som ligger øverst på listen. Deretter følger Oslo, Skien og Fredrikstad.

– Det er sammensatte grunner til at flere barn lever i lavinntektsfamilier nå. Mange har enslig forsørger, og mange har innvandrerbakgrunn med foreldre uten jobb, sier barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad Foto: NRK / NRK

På landsbasis har over halvparten av barna i lavinntektsfamilier innvandrerbakgrunn.

Ropstad peker på at god integreringspolitikk er et viktig tiltak, men at hver enkelte kommune sitter på hovedansvaret.

– Mitt ønske er at alle kommunepolitikere intensiverer kampen i sin kommune. Både for å få ungene inkludert, og for å få foreldre som kan jobbe ut i arbeid, sier Ropstad.

Etterlyser mer hjelp

Rett Fram Opplevelser jobber for at alle barn og unge skal ha et aktivitetstilbud. Det være seg bursdags- og julefeiringer, eller turer med seilbåt om sommeren.

Ronny Johnsen, grunnlegger av Rett Fram Opplevelser, er i ferd med å ta med seg familien til Jonas på tur. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Hensikten er å forhindre at barna skal føle seg utenfor det sosiale fellesskapet, forteller grunnlegger Ronny Johnsen.

– Dette er barn som har så lite aktivitet at de opplever barndommen sin som uverdig. Vi har et system som opplagt ikke fungerer. Det er så urettferdig for barna som rammes.

For den lille familien i Drammen betyr hjelpen fra Johnsen mye.

Den er likevel ikke nok til at moren til Jonas kan gi barna sine den oppveksten de fortjener.

– Jeg synes ikke vi får den hjelpen vi trenger. Et tiltak fra kommunen sin side kunne vært å sørge for et gratis aktivitetstilbud om ettermiddagene. Det hadde vært noe.