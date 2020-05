Mads Hansens Instagram-konflikt gir titusenvis til veldedig organisasjon

View this post on Instagram

Ok, her er greia. Jeg er drittlei av influencere og realitydeltakere som gjør dumme ting, setter Instagram-kontoen sin til privat - og dermed tvinger folk til å følge dem. Ta de to personene ovenfor, for eksempel. De har begge fått flere tusen nye følgere de siste ukene, og dermed blitt belønnet for all dumskapen. Slik skal det ikke være. Derfor: For hver følger disse totalt sett går i minus fra i dag og ut mai donerer jeg 1 krone til Rett Fram Opplevelser. Det er en organisasjon som bidrar til å gi barn fra vanskeligstilte familier en best mulig oppvekst. Avfølg for en god sak - og spre ordet! Mvh Mads Hansen, styreleder i Unfollow Charity™