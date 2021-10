Ventetiden er laaaaaaang.

Kjell Arvid Jøssang bestilte sin nye elbil Skoda Enyaq 3. september i fjor.

13 måneder senere har bilen fortsatt ikke kommet.

– Jeg har ikke hørt så mye om status på bilen. Det eneste jeg vet er at den etter planen skal komme til jul, men den blir sikkert forsinket igjen, sier Jøssang.

I familien har de startet en konkurranse hvor de gjetter når den kommer.

– Det er veldig frustrerende å vente så lenge. Jeg vil vurdere å avbestille om jeg ikke får den før jul, sier han.

Økende utfordring

Bilforhandlere over hele Norge holder pusten på grunn av den akutte krisen. Enkelte bilmodeller er umulig å få tak i.

– Vi har Skoda i konsernet vårt og er usikre på når vi kan levere. Det kommer ikke nok tilbakemelding på når bilene blir produsert, sier konsernsjef i Sulland, Arvid Sulland.

Årsaken til krisen er et stort internasjonalt skrik etter såkalte halvledere. Det er «hjernen» i de nye bilene og styrer strømfordelingen.

Koronapandemien, hjemmekontor og tørke har ført til mangel på slike mikrochiper, som brukes i all elektronikk fra spillkonsoller til biler og kaffemaskiner.

Direktør for samfunnskontakt i importøren Harald A. Møller, Øyvind Rognlien Skovli. Foto: Kilian Munch

– De nyeste elbilene er som rullende datamaskiner, med mange tekniske komponenter. Behovet for disse chippene påvirker leveringen av disse bilene, sier Øyvind Rognlien Skovli.

Han er direktør for samfunnskontakt i importøren Harald A. Møller. De har bilmerkene Volkswagen, Skoda og Audi.

– Utsettelse av inntekter

Stortinget og regjeringen har satt et ambisiøst mål: I 2025 skal alle nye biler være nullutslippsbiler. Med nærmest full stopp i bransjen kan det skape utfordringer.

– Etterspørselen etter elbil er stor, noe som gjør at vi er avhengig av nok produksjon for å møte behovet. Samtidig som vi legger til rette for målet i 2025, sier Skovli.

Sulland sier konsernet til nå har klart seg greit, men at det vil røyne på i tiden fremover.

– Utsettelse av biler vil bety utsettelser av inntekter. Hvilke konsekvenser det vil få neste år, er vanskelig å spå, sier konsernsjef Arvid Sulland.

Langvarige problemer

Bilbransjen frykter at mikrochip-mangelen ikke vil bli løst med det første.

– Vi ser at utfordringen øker, og må regne med å leve med det neste år også. Uansett hvilket bilmerke vi prater om, sier Sulland.

Enkelte kunder har fått ny kunnskap i vente på ny bil.

– Jeg må si at jeg har lært mye om bil, chip, halvledere og i det hele tatt, sier Bjørn Boldvik.

Han håper at bilen han bestilte i juli vil være klar neste sommer.