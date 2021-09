Playstation 5 selges for dobbel pris på grunn av microchip-mangel: – En perfekt storm

– Nå spiller jeg UFC 4, et veldig kompetitivt kampsportspill, sier Benjamin André Rosså.

Han spiller på en Playstation 4. En spillkonsoll som nå er åtte år gammel.

Rosså har det siste året prøvd å oppgradere til en ny Playstation 5, med lite hell.

– Det er ikke lett i det hele tatt. Nå har det gått snart et år siden den kom ut, og det eneste steder jeg finner den er på Finn for kanskje dobbel eller trippel pris, sier han.

Playstation 5 ble lansert i november 2020. Den ble umiddelbart utsolgt fra de fleste butikker, med ventelister på et halvt år.

– Da jeg skjønte at de fleste butikker ikke kom til å få flere på lager før jul, så bestemte jeg meg for å heller lete på Finn.

Selv om den gamle konsollen gjør jobben, så er Benjamin André Rosså fast bestemt på å skaffe seg en Playstation 5. Koste hva det koste vil. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Han er forberedt på å betale en høyere pris, men venter til det dukker opp noen som selger i Rogaland, der han bor.

– Det virker veldig utrygt å bruke så mye penger, uten å vite at de faktisk har konsollen, så jeg venter til det er en selger i nærheten, sier Rosså.

Påvirker det meste av elektronikk

Det er ikke bare spillkonsoller som har blitt vanskelig å oppdrive. De fleste elektriske produkter vi bruker til daglig er avhengig av mikrochiper, som har blitt en mangelvare under pandemien.

– Det har vært en perfekt storm. Både produksjonsproblemer under pandemien og en ekstremt høy etterspørsel har ført til store problemer med å få tak i mikrochiper, sier Ståle Grut, journalist i NRK Beta.

Ståle Grut er journalist i NRK Beta. Foto: privat

Det har blant annet vært tørke i Taiwan, som er et av landene som produserer veldig mange av verdens mikrochiper.

Det trengs mye rent vann for å produsere slike chipper, og tørken har gjort det veldig vanskelig.

– Etterspørselen har økt helt vanvittig, siden veldig mange har sittet på hjemmekontor og derfor begynt å tenke at de må bytte ut eller oppgradere diverse datautstyr.

Mikrochiper brukes i alt fra spillkonsoller til biler, kaffemaskiner og til og med lamper.

– Dette er hjernen i produktene, og det kan ta flere år produksjonen er opp og går igjen, sier Grut.

Selges gjennom loddtrekning

For spillkonsoller som Playstation 5 har mangelen blitt spesielt tydelig, siden det er flere som Rosså som gjerne vil oppgradere til en ny konsoll.

Så langt har Playstation 5 solgt over 10 millioner eksemplarer, og selskapet regner med å selge hele 22 millioner innen mars i 2022.

Nils Martin Øyo, markedsansvarlig for spill i Elkjøp. Foto: Elkjøp

– Etterspørselen på spillprodukter har økt veldig de siste årene, og tilgjengeligheten har ikke klart å holde følge med etterspørselen, sier Nils Martin Øyo, markedsansvarlig for spill i Elkjøp.

Playstation 5 har vært så etterspurt at Elkjøp bestemte seg for at salget skulle skje gjennom loddtrekninger.

– Vi føler det er den mest rettferdige måten å gjøre det på, og det er fortsatt mange som melder seg på.

Rosså har fått testet ut Playstation 5 hos en kamerat, og er fast bestemt på at han skal få konsollen i hus.

Rosså må ta seg til takke med den gamle konsollen inntil videre. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Det er mye bedre flyt i spillene og grafikken er bedre. Det blir noe helt annet enn den gamle, sier han.

Men enn så lenge må han ta til takke med sin åtte år gamle konsoll.