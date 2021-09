Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå slåss kroppen min mot dette viruset og det gjør den uten noe hjelp.

Det forteller Yousef El-athamna (14) til NRK. Han har fått korona og er isolert fra resten av familien.

Torsdag ble det klart at Norge åpner opp for å vaksinere ungdom mellom 12 og 15 år. Etter anbefalinger fra FHI, falt regjeringen ned på at det gis tilbud om én vaksinedose til 12-15-åringene.

– Det er litt på tide at regjeringen prioriterer oss unge. Vi har stått i denne koronapandemien ganske lenge og vi har mistet ungdomstid som vi aldri får tilbake. En spesiell tid der vi lærer og hvor vi finner oss selv. En veldig verdifull ting å miste, forklarer Yousef.

Han legger ikke skjul på at han gjerne skulle ha fått tilbudet om vaksine tidligere.

– Det er litt bittert når man ser at mange er vaksinerte, sier Yousef.

Det er nær 260.000 personer mellom 12 og 15 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det utgjør om lag 4,8 prosent av den norske befolkningen. Det er foreldrene som tar den endelige avgjørelsen om vaksinering av barna sine, siden barn i alderen 12–15 år ikke er helserettslig myndige.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at de faglige rådene er at 12-15-åringene får flere fordeler enn ulemper ved en vaksinasjon.

– Det har vært avgjørende for regjeringen. Nå er det mye smitte blant barn og unge, og vaksine vil bidra til at også denne gruppen får en mer normal hverdag, sier hun.

Ble smittet på skolen

Intervjuet med 14-åringen fra Lier i Viken gjøres gjennom soveromsvinduet.

– Jeg har smitta mutter'n. Hun sitter i naborommet og jeg sitter her, forteller Yousef.

Han er rett og slett ikke i form. Yosef forteller at han har sår hals, hoste og hodepine. Han ble smittet på skolen.

– En i klassen hadde korona. Så da måtte alle testes tre ganger. Jeg fikk hurtigtesten tilbake først. Den var negativ. Men da jeg fikk PCR-testen, rett før jeg skulle dra på skolen, så var det positivt.

Fikk fem gode dager

Skolen han går på, Tranby skole, er en av to skoler som nå er satt på gult nivå i Lier kommune. Der var de glade for å komme i gang da sommerferien var over.

– Da var vi lykkelige over at vi hadde fem normale dager, forteller rektor Anette Fossnes.

Anette Fossnes er rektor ved Tranby skole. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Fem gode dager og så fikk vi den første eleven som var påvist positiv. Og så har det til sammen tre elever hos oss nå, legger hun til.

Engstelige foreldre holder barna hjemme

For smitten utløste noen krevende døgn. Etter hvert som flere ble smitta bestemte kommunen at alle elevene på skolen skulle testes med hjemmetester.

– Da stod jeg fra halv åtte morgenen etter og delte ut tester ut av vinduet her. Da stod foreldrene i lang, fin kø utenfor og hentet, forklarer Fossnes.

Rektoren stod selv og delte ut hjemmetester. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Har du opplevd at foreldre holder barna hjemme fordi de er engstelige for at de skal gå på skolen når det er korona her?

– Ja, svarer rektoren kort. Så utdyper hun:

– Jeg har det. Det er klart, noen er kanskje i en familiesituasjon hvor de har noen hjemme som er særskilt sårbare. Ellers er det jo andre ting. På tiende trinn er det jo konfirmasjonshøytider for tiden. Og det er jo jeg som rektor på en måte må si at det har jeg ingen forståelse for, men som medmenneske og mor så er det klart at jeg skjønner det.

Økt smittetrykk i kommunen

Nasjonale helsemyndigheter jobber nå med å gi råd til kommunene om hvordan de skal forholde seg til det økte smittetrykket.

Gunn Cecilie Ringdal er ordfører i Lier kommune. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Det viktige for oss det er at vi følger faglige anbefalinger fra staten så godt vi kan. Og det er per i dag vaksinasjon og testing, sier ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal.

– Men så er det sånn at smittetrykket er høyere enn det har vært på veldig lang tid, og vi tangerer smitterekorder fra tidligere. Det må vi selvfølgelig jobbe for å få ned igjen, legger hun til.

Mange elever – små bygg og trange korridorer

– Det er fryktelig ubehagelig når vi vet at elevene kan smitte hverandre. De skal være her og vi er 370 elever på skolen. Bygningene er ikke så store, korridorene er trange, sier rektor Fossnes.

Yousef forteller til NRK at han føler litt seg bedre, men at nye symptomer har meldt seg. han er i ferd med å miste smaks- og luktesans.

– Når tror du at du kommer deg på skolen igjen?

– Det nå nok være neste uke. Da skal jeg rope «Hei, jeg er tilbake». Alle skal få se meg. Det blir gøy.