Tidligere dansk helsetopp: – Det er umulig å stanse smitten på skolene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I et intervju med NRK sier den tidligere sjefen for SSI, som er ekvivalenten til FHI her til lands, at danskene har sluttet med systematisk testing på skolene, og at det er like greit.

– Med en så smittsom variant som delta, er det umulig å stoppe smitten på skolene, sier han.

– Kan man ikke innføre de samme restriksjonene som man har hatt tidligere under pandemien?

– Det er selvfølgelig mulig, men det har vi valgt å ikke gjøre i Danmark.

Danmark har gjennom hele pandemien hatt ganske lik pandemihåndtering som Norge. Men de har kommet lenger i vaksineringen – og de har vaksinert halvparten av 12-15-åringene.

Men debatten går også der – hva skal gjøres med mye smitte blant barn og unge.

– Ikke farlig for barn

Pedersen mener det mest hensiktsmessige er å ikke innføre restriksjoner, og begrunner det med at det uansett vil være veldig vanskelig å begrense smitten blant barn.

Derfor er det like greit at smitten spres blant dem nå som en høy andel av den danske befolkningen er vaksinert, sier han.

– 70 prosent av alle dansker er fullvaksinert – og 80 prosent av voksne er det. Det er god beskyttelse i samfunnet. Barn blir ikke syke av korona, sier Pedersen.

– Risikerer man ikke at mange barn kan bli syke og at noen i verste fall kan dø?

– Nei, det gjør man ikke. Korona for barn er ikke farligere enn alminnelig influensa, og det er ikke farligere at de blir smittet av covid-19 enn av andre luftveissykdommer.

Pedersen stiller seg også spørrende til hva man eventuelt skal gjøre med alle barn som tester positivt for korona, og sier det også vil være vanskelig å oppdage alle positive tilfeller.

– Skal vi sende dem hjem? Vi fanger ikke opp alle sammen heller. Og hos barn er det ofte ingen symptomer, så da vil man finne masse positive teser blant friske barn. Det vil ikke være mulig å kjøre systematisk testing, tror jeg.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie avviser at målet er at barn skal bli smittet. Foto: Berit Roald / NTB

Ønsker kontroll på smitten

Helseminister Bent Høie (H) er helt enig med den danske legen om at sykdommen medfører veldig lite risiko for barn. Men han har fremdeles ikke planer om å gi opp forsøket på å få kontroll over smitten blant barn og unge.

– Det er ikke sånn at vi ønsker at smitten skal spre seg blant barn og unge raskest mulig. Vi ønsker å ha kontroll på smitten og Norge er fortsatt i en situasjon der ganske mange fortsatt er uvaksinert, sier han.

Faren er derfor at smitten blant de unge kan spre seg til voksne som ikke er vaksinert.

– Dessuten har vi et håp om at når mange nok av den voksne befolkningen er vaksinert, vil det bidra til å redusere risikoen for at barn og unge smittes, sier Høie.

Han mener smittevernnivået på skolene er godt nok til tross for at de er på grønt nivå.

– Tidligere var det hjemmeskole og rødt nivå når smitten var høy. Nå er svaret gult nivå. Er det ikke mildt når man har et mye aggressivt virus nå?

– Det var gult nivå som i stor grad ble brukt i vår i kommunene. Noen få gikk til rødt nivå, og det er fortsatt mulig hvis det er veldig høy smitte og en ikke klarer å ta kontroll, sier Høie.