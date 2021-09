Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag vil statsminister Erna Solberg (H) holde pressekonferanse blant annet sammen med FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog.

Pressekonferansen vil handle om barn og unge og gjenåpningen av Norge.

I sitt faglige grunnlag anbefaler Helsedirektoratet regjeringen å utsette trinn 4 inntil andelen fullvaksinerte er vesentlig høyere enn i dag.

«Helsedirektoratet anbefaler ikke endringer av innholdet på trinn 3 eller 4», skriver de videre.

Vaksinering av barn

FHI har publisert et oppdragssvar om vurdering av koronavaksinasjon av barn fra 12 til 15 år.

De anbefaler én vaksinedose til disse.

«Vi anbefaler å tilby årskullene i ungdomsskolen født i 2006–2008 en vaksinedose i første omgang, da dette gir den beste individuelle nytte-ulempe avveiningen etter vår vurdering», skriver de.

Til NRK bekrefter helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at det også vil komme nyheter om koronavaksiner for barn mellom 12 og 15 år.

– Dere skal få høre om det, og så må dere vente til pressekonferansen for å få vite hva det dreier seg om, sa helseministeren på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

Høie kommenterte også debatten om smittevernnivået på skolene og avviste at målet er at barn skal bli smittet.

Se debatten i Politisk kvarter. Du trenger javascript for å se video. Se debatten i Politisk kvarter.

Tidligere direktør Nils Strandberg Pedersen i danske Statens Serum Institut (SSI) mener dette vil skje med såpass få restriksjoner i skolen som Norge og Danmark har nå.

– Barna blir ikke spesielt syke av korona, den er ikke farligere enn en alminnelig influensa, sa Strandberg Pedersen i Politisk kvarter.

– Det er fortsatt mange uvaksinerte i Norge, og økt smitte blant barn vil øke risikoen for at uvaksinerte voksne blir smittet, sa Høie.

– Stopper ikke smittebølgene

Immunologen Gunnveig Grødeland ved Institutt for klinisk medisin mener forslaget fra FHI tar høyde for at dette er en gruppe som i liten grad er utsatt for alvorlig sykdom etter covid-19-infeksjon.

Samtidig så er det jo en fordel også for denne gruppen å få begrenset langtidsvirkninger, noe en vaksinedose kan bidra til.

– Det er et kompromiss kan man si, mellom å redusere sykdomsgraden i denne relativt lite utsatte gruppen, kombinert med å prioritere doser tilgjengelig til andre ting i tillegg, sier Grødeland til NRK.

Immunolog Gunnveig Grødeland. Foto: Ola Sæther / UiO

– Noe av hensikten med å vaksinere 12–15 er jo å redusere smittespredning i skoler og i samfunnet ellers. Hvordan vil én dose fungere på det?

– Det er et godt spørsmål. Effekten er betydelig redusert etter én dose. Men alle immunresponser vil faktisk redusere tiden hvor man er smittebærende og har virus som formerer seg i luftveiene. Det vil bidra, men det er ikke akkurat optimalt for å stoppe smittespredning, hvis det er hovedhensikten, sier hun.

– Så én dose til 12–15 åringene vil ikke stoppe smittebølgene rundt på skolene nå?

– Nei.

Høyt smittetrykk

De siste ukene har det vært et høyt smittetrykk. Det siste døgnet er det registrert 1640 koronasmittede i Norge.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener likevel at koronasituasjonen ikke er så dyster som smittetallene kan gi inntrykk av.

– Vi beveger oss gradvis mot en mer normal hverdag, selv om det kanskje ikke ser slik ut akkurat nå, skriver Nakstad i en e-post til NTB.

Men en ny treukersprognose fra FHI viser voldsom økning av smittede og innlagte.

Prognosen anslår også 4900 nye smittede hver dag om tre uker. Utregningen forutsetter at dagens smittebilde ikke endrer seg.

Sjef for medisinsk intensivavdeling på Ullevål sykehus, Dag Jacobsen. Foto: Simon Solheim / NRK

– Vi har hatt hektisk møtevirksomhet de siste dagene. Vi skriker et varsko til sykehusledelsen, og de er flinke til å ta dette oppover til Helse Sør-Øst og politikerne, og det må de på godt norsk pinadø gjøre nå, og gjerne før Erna snakker i morgen, sier Dag Jacobsen, avdelingsleder ved medisinsk intensivavdeling på OUS.