Her tester Marta (17) seg selv for korona

Som de første i Norge startet Vestland fylkeskommune i dag med massetesting av elever og ansatte. Fremover skal 11.500 elever og 2.500 ansatte ved 24 videregående skoler teste seg selv for korona to ganger i uken.

For elev Marta Waraas (17) på Nordahl Grieg videregående skole i Bergen ble dagen i dag det første møtet med selvtesting.

– Hvis det er dette som skal til for at vi skal holde skolene åpne, så er det en bra løsning.

– Kan bidra til mer fysisk undervisning

Statsminister Erna Solberg la i dag frem planen for hvordan Norge kan gjenåpnes. Der kom det frem at regjeringen vil bruke massetesting som virkemiddel for å raskere kunne lette på tiltak og holde tilbud åpent.

– Målet er å komme i gang med regelmessig testing på skoler etter påske i de kommunene med høyest smittepress blant barn og unge i skolealder. Dette kan bidra til mer fysisk undervisning, sa Solberg under dagens pressekonferanse.

Massetesting skal kunne oppdage smitte tidlig, unngå smittespredning og bidra til å holde skolene åpne.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, mener resten av landet kan lære av Vestland.

– Kunnskapen som innhentes i dette prosjektet er svært viktig når skoletesting skal startes andre steder i landet.

GJENÅPNINGEN AV Norge: Statsminister Erna Solberg på vei til pressekonferansen om gjenåpningsplanen. Foto: Berit Roald / NTB

Får svaret etter 15 minutter

– Det ligner mest på en type graviditetstest. Man får avlest svaret visuelt etter 15 minutter, sier opplæringsdirektør i Vestland fylkeskommune, Bjørn Lyngedal.

Testen er frivillig, men alle elever blir oppfordret til å være med. Det blir ikke journalført hvem som er testet, men dersom noen tester positivt, blir alle sendt hjem og i karantene.

– Det vil sikre både ansatte og elever, slik at de føler seg tryggere på å være på skolen, sier Lyngedal.

HURTIGTEST: Elever og lærere får resultatet av koronatesten etter 15 minutter. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Selv synes de fleste elevene ved Nordahl Grieg videregående skole at testingen gikk fint.

– Det var mer behagelig å teste seg selv, da fikk jeg litt mer kontroll på pinnen, sier Waraas.

Også lærerne på skolen skal teste seg. Bedriftssykepleier Ida Grevstad synes starten i dag lover godt for fortsettelsen.

– Testene er veldig gode. Det er en feilmargin hvis man ikke gjør det riktig, men vi ser at veldig mange får det til veldig bra. Vi tenker det er veldig mye bedre enn at de ikke tester seg.

FORNØYD MED STARTEN: Bedriftssykepleier Ida Grevstad er fornøyd med at mange elever lærte å teste seg på riktig måte. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Vellykket pilotprosjekt

Fra før har fylkeskommunen gjort seg gode erfaringer i et pilotprosjekt med to bergensskoler.

Fyllingsdalen og Askøy videregående skole var først ut i landet med prosjektet, der elever og ansatte tar koronatester på seg selv.

De siste ukene har det blitt avlagt over 2000 hurtigtester ved disse skolene, og hele 88 prosent av elevene har deltatt frivillig. Ingen har vært smittet av viruset, selv om en hurtigtest var positiv.

BLANT DE FØRSTE I NORGE: Elevene ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen er blant de første i landet som har startet med regelmessig testing på skolen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK