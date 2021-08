Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det høres ganske bra ut å slippe å bli ordentlig syk og få være på skolen, sier Max Bungum Heidar.

Han og venninnen Louise Brostrauss er begge tretten år gamle. De ønsker å få vaksine og synes det er viktig at barn skal kunne være sammen.

– Jeg synes det er bra å få med seg sesongstart og at flere kan være sammen og spille idretten sin, sier Louise.

I en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK svarer et klart flertall ja til at alle barn helt ned i 12-års alderen bør få tilbud om vaksine.

En sprøyte med koronavaksine fra Pfizer og BioNTech gjøres klar. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Barn i risikogruppen vaksineres

I slutten av mai godkjente det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer for barn og ungdom mellom tolv og 15 år. Det førte til at Folkehelseinstituttet bare dager etter anbefalte vaksinen til barn og unge i denne aldersgruppen som er i risikogruppen. I løpet av sommeren har over 1000 norske barn i denne gruppen fått vaksinen.

Nå vurderer Folkehelseinstituttet om de skal anbefale vaksinen for alle barn ned til 12-års alder.

Helsemyndighetene har sagt at de regner med at alle som ikke er vaksinert etter hvert kommer til å bli smittet.

Professor Anne Spurkland mener barn har hatt en stor belastning gjennom pandemien og nå bør få vaksine. Foto: Gunnar Lothe/Institutt for medisinske basalfag

Anne Spurkland er immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Hun er ikke i tvil om at barn ned til 12-års alder bør få vaksine.

– Her kommer vi ikke utenom at barna blir immune enten ved vaksinering, eller naturlig smitte, sier hun.

Hun sier at selv om de fleste barn ikke blir alvorlig syke, er det flere barn som blir alvorlig syke hvis de får sykdommen, enn de som får bivirkning av vaksinen.

– I valget mellom å bli immun gjennom vaksinering eller gjennom naturlig smitte, fremstår vaksinering som det tryggeste valget, sier Spurkland.

Professor og barnelege Claus Klingenberg sitter i FHIs faggruppe som vurderer vaksinering av barn mellom 12-15 år. Foto: Arne Schei / NRK

Professor og barnelege Claus Klingenberg ved Universitetet i Tromsø mener dette er en vanskelig avgjørelse. Han sitter i Folkehelseinstituttets faggruppe som vurderer spørsmålet før FHI gir råd til regjeringen om vaksinering av alle barn mellom tolv og 15 år.

– Det mest krevende er at dette er en gruppe barn der ikke mange har vært alvorlig syke. Deres egen nytteeffekt av vaksinen er mindre enn når man har vaksinert eldre, sier han.

Flertallet ønsker vaksine

I spørreundersøkelsen Norstat har gjort for NRK, svarer flertallet at de mener barn ned i 12-års alder bør få tilbud om vaksine. Vel 1000 personer har fått spørsmålet:

Vaksinene Norge bruker er godkjent for personer ned til 12 år i Europa. Bør norske helsemyndigheter tilby alle ned til 12 år koronavaksine?

62 % svarer JA.

13 % svarer NEI.

26 % svarer VET IKKE.

Klingenberg mener vaksinen fremstår som veldig trygg og at folkets mening kan ha betydning.

– Det vil kunne støtte opp om en anbefaling at man vet man har støtte i befolkningen, sier han.

Vanskelig avgjørelse

Et av argumentene mot å vaksinere barn ned til tolv års alder, er en bivirkning i form av en alvorlig betennelse som er observert i enkelte tilfeller. Nå må dette veies mot andre forhold.

Vaksinering av 12-15-åringer er ikke noe enkelt spørsmål, mener overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Det er ikke noe enkelt spørsmål, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

– Hva er det dere vurderer spesielt?

– Vi må veie ulike hensyn. Det ene er at vaksinasjon kan beskytte 12-15-åringer mot koronasykdom, men det er sjelden barn i den gruppen blir lagt inn på sykehus. I tillegg kan vaksinasjon bidra til mindre smittespredning. Vi må veie denne nytten mot faren for bivirkninger, sier han.

Om få dager vil Folkehelseinstituttet levere sin anbefaling til regjeringen som kommer til å fatte den endelige beslutningen om alle 12-15-åringer skal få tilbud om vaksine.

Dersom regjeringen lander på at denne gruppa skal få tilbud om vaksine, regner Aavitsland med at dette kan starte i oktober.

