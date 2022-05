Onsdagen i Buskerud tingrett startet med at siktede, Espen Andersen Bråthen, sa at han i dag ønsket å forklare seg videre. Dag fem i Kongsberg-rettssaken handler om drapene i Hyttegata

Kun få minutter før retten ble satt, skal Bråthen ha gitt klarsignal til å forklare seg videre.

– Jeg vil beklage til alle jeg skøyt en pil mot, og jeg skulle ønske alle som er drept, var i live, sa Bråthen i retten.

Forrige uke stanset han sin forklaring, og sa at han ikke ønsket å forklare seg videre. Onsdagen startet han opp igjen der han slapp forrige uke.

Samme dag frigir påtalemyndigheten en video knyttet til rettssaken. Videoen fra overvåkningskameraet viser Bråthen som skyter med pil og bue.

Nytt videoopptak viser de dramatiske sekundene i Kongsberg Du trenger javascript for å se video.

Sier han angrer veldig

Bråthen fremstår rolig og distansert når han forklarer seg.

Det er forsvarer Fredrik Neumann som stiller spørsmål til siktede. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Forsvarer Fredrik Neumann spurte om hva Bråthen tenker om at han har drept fem mennesker.

– Jeg angrer veldig, sier Bråthen.

– Du har snakket om gjenfødelse. Synes du dette gir mening? spør forsvareren.

– Nei. Jeg har tenkt i ettertid at det høres rart ut.

Bråthen fortalte at han fryktet at han skulle bli blind, og at han derfor måtte drepe.

– Det finnes folk som får øyesykdom. De dreper jo ikke folk for det? spør Neumann.

– Hvis jeg skulle bli født på ny måtte jeg drepe, gjentok Bråthen.

Forklarte seg svært detaljert

Han forklarte i detalj hvordan han angrep og drepte fem mennesker med kniv i Hyttegata om kvelden den 13. oktober i fjor.

Bråthen beskrev hvordan han prøvde å ta seg inn i flere leiligheter, men at noen av dem var låst. Han fant til slutt en åpen dør. Der begår han det første drapet. Han har da med seg en lang kniv.

Bråthen fortalte videre hvordan han tok seg inn i flere leiligheter, og beskrev hendelsesforløpet detaljert. Under et av drapene, tar han en pause.

– Jeg gikk inn på kjøkkenet og tok meg et glass vann, forteller Bråthen. Så fortsatte han drapshandlingene.

Forsvareren hans, advokat Fredrik Neumann, kommenterte forklaringen med at det var sterk kost for retten å høre.

Kastet kniv mot politiet

Bråthen fortalte også om selve pågripelsen.

– Jeg gikk inn i en tunnel. Så kommer det tre politifolk, forklarte Bråthen.

Bråthen ser at én av politifolka er bevæpnet.

– Jeg kaster en kniv, men jeg kaster den ikke med full kraft, sa Bråthen.

Deretter løper Bråthen mot en ny dør, før han forklarte at han hørte et varselskudd.

– Da faller jeg om og overgir meg, sa Bråthen.

Video av politiet som pågriper Bråthen på Kongsberg. Du trenger javascript for å se video. Video av politiet som pågriper Bråthen på Kongsberg.

Vitner forklarte seg

Et vitne til dramaet i Hyttegata forklarte seg, etter at Bråthen tok en pause i sin forklaring.

Vitnet, en ung mann, fortalte at han var på besøk hos noen venner i Kongsberg 13. oktober i fjor. Plutselig ble han oppmerksom på en mann som forsøkte å åpne vinduet.

– Jeg så at han hadde med seg et våpen. Jeg ble redd, fortalte vitnet.

Han advarte da sine venner, og alle flyktet inn på soverommet.

– En ringte politiet, en annen holdt i døra. Hadde mannen forsøkt å komme inn, hadde han klart det, for inngangsdøra var åpen, fortalte vitnet.

Matthias Anger var også vitne til det som skjedde i Hyttegata. Han og ektefellen ble vitne til at en kvinne ble knivstukket ute på gata. De løp ut for å hjelpe.

– Jeg klarte ikke å hjelpe henne, fordi jeg så en skikkelse komme ut av et portrom. Jeg ropte til ham; «Er du gal?» Han kom bort til meg, og lagde noen mørke lyder. Så kastet han en stor kniv mot meg, fortalte Anger.

Han fortalte at kniven ble kastet med stor kraft, og at det gnistret i asfalten. Deretter sprang han vekk i sikkerhet. Anger var svært preget og tok flere korte pauser da han fortalte om det han var vitne til.

– Jeg har gruet meg til å komme hit

Angers ektemann, Tomasz, ga også en sterk vitnebeskrivelse onsdag. Han var tydelig preget da han fortalte hva han hadde vært vitne til.

– Det er tøft, det er vanskelig og jeg har gruet meg til å komme hit. Samtidig synes jeg det er viktig å komme hit og fortelle min historie, sa han.

Tomasz forklarte at han så tiltalte stå over en skadet kvinne i gaten, og at begge løp ut for å hjelpe henne. På veien ble de truet av Bråthen som kastet kniven mot Anger. De måtte derfor flykte.

Senere tok han med seg kompress, og gikk tilbake for å hjelpe kvinnen som lå hardt skadet i veien.

– Vi prøvde å stoppe blødningene. Så kom ambulansen, fortalte Tomasz.

Minutter senere oppdaget han at hans nærmeste nabo var knivdrept.

På spørsmål fra bistandsadvokaten om hvorfor han valgte å vende tilbake til stedet der han for kort tid siden følte seg truet på livet, sa Tomasz at han følte seg forpliktet til å hjelpe.

– Det var en kvinne i nød. Jeg er helsepersonell, svarte han.