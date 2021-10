Her blir Bråthen pågrepet av politiet på Kongsberg

Den korte videoen NRK har fått tilgang viser slutten på den dramatiske jakten etter massedrapsmannen.

I løpet av en drøy halvtime drepte Espen Andersen Bråthen fem mennesker mens han var på flukt fra politiet. Politiet mener ofrene var helt tilfeldige.

I denne bakgården ble Bråthen pågrepet ved den oransje sirkelen til høyre for bålpanna. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Fikk SMS fra gata

Vitnet, som ikke ønsker å stå fram med navn, beskriver det som skjedde utenfor huset – både i gata og i bakgården – som surrealistisk.

SIKTET: Espen Andersen Bråthen.

Sjokkerte naboer ble vitner til drapene. Mens de prøvde å gi livreddende førstehjelp kunne de se hvordan Espen Andersen Bråthen løp videre og forsvant inn i bakgården der vitnet bor.

Vitnet sier han fikk en tekstmelding om hva som skjedde da Bråthen var på vei inn i bakgården.

Men det var først da politiet fulgte drapsmannen inn i bakgården og løsnet et varselskudd at vitnet oppdaget at noe var galt.

Dramatikken foregikk bare noen meter unna inngangsdøren.

DAGEN ETTER: Politiet sperret av deler av området etter drapene. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

– Jeg hørte et skudd, så jeg reiste meg opp og gikk til vinduet. Da ser jeg at politiet står over en person, sier vitnet til NRK.

Drapsmannen lå på magen med politiet rundt seg. Ifølge vitnet var det masse skriking. Vitnet ringte da til en venn som forklarte hva som nettopp hadde skjedd i nabolaget utenfor.

– Det er helt surrealistisk. Det er gata di, ditt trygge sted, sier vitnet.

Klokken 18.13 startet jakten på gjerningsmannen. Politiet fikk flere meldinger fra personer i Kongsberg sentrum om en person som beveget seg rundt med pil og bue.

Bråthen ble pågrepet klokken 18.47.

Videoetterforskning

Politiinspektør Per Thomas Omholt sier politiet har jobbet intenst med å hente inn alt av video som er tatt i området siktede beveget seg. De henter også inn videoer fra området rundt.

POLITIINSPEKTØR: Per Thomas Omholt. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Videoer fra vitner og overvåkningskamera i minuttene han holdt på er en del av puslespillet sammen med vitnebeskrivelser. Politiet mener generelt at vitnebeskrivelsene bekrefter det siktede har fortalt.

– Videoer er veldig viktig fordi det viser deler av den straffbare handlingene. Det kan gi et objektivt sikkert holdepunkt for hva som har skjedd, og ikke minst kan det tidfeste. For eksempel kan en passering forbi et kamera tidfeste hvor fornærmede og siktede har vært, sier politiinspektør Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt.

På Coop-butikken er svært mye filmet, ifølge Omholt. Politimannen Rigoberto Villarroel var en av dem som ble skutt mot på Coop-butikken i sentrum av Kongsberg.

Etter det NRK kjenner til stod også to Teslaer i området. Teslaers mange kamera filmer mer eller mindre kontinuerlig, også når bilen er parkert – hvis den står i et spesielt modus.

– Jeg kan ikke kommentere detaljer om hva som er samlet inn. Dette på grunn av hensynet til etterforskingen, sier Omholt.

Omholt sier avhørene av Bråthen fortsetter mandag.