Politibetjentene Henrik Garte Høiberg og Henning Ødegård er blant de fornærmede som skal vitne fredag 20. mai, tredje dag i retten.

De var i den første politibilen som ankom Coop Extra etter de hadde fått meldinger om en mann som skjøt rundt seg med pil og bue.

Høiberg var bevæpnet med maskinpistolen MP5, Ødegård hadde pistol. Høiberg sier at de også hadde på seg skuddsikker vernevest.

– Vi vurderer situasjonen så kritisk at vi må ta oss raskt inn i bygget, sier Høiberg når han vitner fredag.

– Vi velger å gå rett inn i butikken. Jeg først, og Henning bak meg, sier Høiberg.

Det har vært et viktig tema at politiet gikk inn i butikken uten verneutstyr. Det var grunnen til at de rygget ut igjen da de ble beskutt med pil og bue. Torsdag sa innsatsleder Vidar Guldbrandsen og politibetjent Anette Skullestad at de sa at politimennene måtte ta på verneutstyr.

Ble skutt etter med to piler

Inne på Coop Extra-butikken i Kongsberg skjøt Bråthen to piler mot politibetjent Henrik Garte Høiberg. Høiberg ble ikke truffet av pilene.

– Jeg får plutselig en pil over hodet. Jeg hører suset. Det høres ut som et børseskudd. Jeg konstaterer at dette er veldig farlig. Jeg går for å nærme meg gjerningspersonen, men da kommer det en ny pil.

– Når han fyrer av pila, må jeg gå ned. Jeg vurderer det sånn at går jeg inn en tredje gang, blir jeg skutt, legger Høiberg til.

Kastet kniv mot politibetjenter

I tillegg til de fem drapene i Hyttegata, er Espen Andersen Bråthen (38) tiltalt for 11 drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler.

Bråthen truet politibetjent Henning Ødegård som oppholdt seg i nærheten av Høiberg da han skjøt pilene, skriver aktoratet i tiltalen.

Espen Andersen Bråthen skyter rundt seg med pil og bue inne på Coop Extra-butikken i Kongsberg. Du trenger javascript for å se video. Espen Andersen Bråthen skyter rundt seg med pil og bue inne på Coop Extra-butikken i Kongsberg.

Ødegård var også blant de tre politibetjentene som Bråthen i Hyttegata kastet kniv mot etter han var blitt beordret om å komme fram å overgi seg.

Andre dag i retten vitnet politibetjent Aksel Åsheim og fortalte om pågripelsen av Espen Andersen Bråthen.

– Jeg oppfattet at han kastet en stor kniv i lav høyde mot oss, sa Åsheim da han vitnet.

Vitne: – Vi hadde en veldig skyldfølelse

Det første vitnet fredag er en kvinne som møtte på Espen Andersen Bråthen kvelden 13. oktober i fjor.

Hun sier hun skulle på posten for å sende en pakke sammen med kjæresten sin. De kjører inn i garasjen til Coop Extra rundt 18.10.

Hun står ved bilen når hun hører et smell i veggen over og ser tiltalte.

– Han hadde et tomt blikk, nesten medtatt. Han står med brede bein. Jeg ser at han bærer en pil og bue. Jeg ser på han når han lader våpenet. Jeg er helt gelé i kroppen, jeg klarer ikke reagere. Så blir jeg dyttet av kjæresten min inn i en gang til posten.

Til de på butikken roper hun: Løp, løp for livet!

Kvinnen blir spurt om det er noe hun tenker på i ettertid.

– Vi hadde en veldig skyldfølelse ... At vi ikke gjorde mer i butikken for å varsle. At vi ikke ropte mer, sier kvinnen gråtkvalt.

Vitne konfronterte Bråthen

Vitneforklaringene startet allerede torsdag. Et vitne som jobber på Vinmonopolet møtte på tiltalte da hun var på vei hjem. Vinmonopolet deler lokale med Coop Extra-butikken.

Vitnet beskrev at hun så en stor mann som ser jaget og stresset ut, og som hadde et hylster på kroppen.

– Jeg sier du kan ikke gå på byen med det utstyret, sa hun da hun vitnet torsdag, andre dag i retten.