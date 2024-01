For to år og tre måneder siden fikk politiet melding om at en mann skjøt med pil og bue på en matbutikk i Kongsberg.

Espen Andersen Bråthen (40) drepte fire kvinner og en mann i løpet av den dramatiske onsdagskvelden. Alle var tilfeldige ofre. 24. juni 2022 ble han dømt til tvunget psykisk helsevern.

I dag prøver Bråthen saken sin for tingretten i Kongsberg, etter å ha bodd og blitt behandlet ved en psykiatrisk institusjon siden dommen.

– Jeg er frisk og vil gjerne bli fri nå, sa Bråthen i retten tirsdag.

Fremdeles vrangforestillinger

Det er ikke behandlende overlege Live Sanderud enig i:

– Han har fortsatt har psykotiske symptomer og vrangforestillinger, tross medisineringen.

Psykiaterne Harald Brauer og Helge Haugerud er oppnevnt som sakkyndige i retten. Konklusjonen deres er at Bråthen fortsatt tilfredsstiller kravene for paranoid schizofreni.

– Vi vurderer voldsrisikoen som forhøyet om det brytes med opplegget og oppfølgingen han får i dag. I motsatt tilfellet er voldsrisikoen lav om han fortsatt holdes på tvunget psykisk helsevern.

Haugerud mener at psykoselidelsen fremdeles er der, tross medisineringen, men at den er dempet og litt annerledes enn på drapskvelden og rett etterpå.

– Men i løpet av noen få uker kan det endre seg, og bli forverret, hvis han ikke får den samme behandlingen, sa han.

– Lavt funksjonsnivå

Påtalemyndigheten mener Bråthen fortsatt bør behandles og argumenterer mot en løslatelse.

Hva er tvungent psykisk helsevern Ekspander/minimer faktaboks For å kunne straffes (fengsel eller forvaring) må en lovbryter være tilregnelig på handlingstidspunktet.

Lovbryteren er ikke tilregnelig dersom han på handlingstidspunktet er psykotisk, psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller har en sterk bevissthetsforstyrrelse.

Når det anses nødvendig for å verne andres liv, helse eller frihet, kan en lovbryter som er straffet overføres til tvungent psykisk helsevern gjennom dom.

Vilkåret er at vedkommende har begått eller forsøkt å begå et voldslovbrudd, et seksuallovbrudd, en frihetsberøvelse, en ildspåsettelse eller et annet lovbrudd som krenket andres liv, helse eller frihet. Kilde: Straffelovens § 20 og 62.

For et år siden slo en rapport fast at Bråthen ikke fikk en god nok oppfølging i helsevesenet før drapene. Han var syk lenge, og i retten kom det frem at han led av paranoid schizofreni.

Statsadvokat Andreas Christiansen begynte tirsdag med å gå detaljert gjennom hvert enkelt drap. Espen Andersen Bråthen var ikledd hvit skjorte, svarte bukser og hvite joggesko, og så stort sett ned i skrivebordet.

Live Sanderud på Blakstad, hvor Bråthen er på en lukket og døgnbemannet sikkerhetsavdeling, mener massedrapsmannen trenger både fortsatt medisinering – samt annen oppfølging.

– Funksjonsnivået til Bråthen er gjennomgående lavt, og miljøpersonalet må gjøre en stor innsats for at han skal opprettholde daglige ting som tannpuss og vask.

Bråthen spiser fellesmiddager med de andre pasientene, men er lite sosial. I rapporten står det at de kognitive funksjonene hans er svekket.

– Jeg vil gjerne bli fri nå

– Tvunget psykisk helsevern kan bare opprettholdes om vilkårene for gjentakelsesfare er oppfylt. Han mener selv at vilkårene ikke lenger er til stede, sier Bråthens forsvarer, Fredrik Neumann.

Bråthen selv sa i retten at han angrer på drapene.

– Det skulle aldri har skjedd, sa 40-åringen

– Hvordan er dagene dine? spurte tingrettsdommer Liv Synnøve Taraldsrud.

– Jeg leser mye bøker og så ser jeg på film om kvelden.

– Hvis du blir løslatt, hva tenker du om situasjonen din videre?

– Få meg jobb, kone og barn, og være med familien min.

Bråthen forteller at han kan tenke seg å lage klær, vesker, sekker eller dokker hvis han slipper ut.

– Eller bli snekker eller kokk. Eller bli ingeniør og bygge skyskrapere. Men jeg har ikke gått så mye på skole, så jeg må opp igjen noen fag, fortalte Bråthen.

Statsadvokaten spurte om han kan komme til å drepe igjen.

– Nei, jeg har ikke lyst til å drepe. Jeg har ikke noen grunn til å drepe, svarte Bråthen, og fastholdt at han ikke er redd for at de tankene kan komme tilbake igjen.

Var «forhøyet risiko»

Under rettssaken i 2022 fortalte Bråthen at trangen til å drepe var utløst av at han hadde hatt smerter bak øynene i flere måneder, noe som gjorde at han var redd for å bli blind.

Bråthen var overbevist om at han måtte drepe for å bli født på nytt.

– Da jeg kom på Dikemark fant jeg ut at jeg ikke kom til å bli blind. Det var grunnen til at jeg drepte. Jeg har ikke noen grunn til å drepe nå, sa Bråthen tirsdag.

Dette er Kongsberg-drapene Ekspander/minimer faktaboks 13. oktober 2021 ble fem mennesker drept og tre skadd da Espen Andersen Bråthen angrep tilfeldige mennesker med kniv og pil og bue i Kongsberg.

Bråthen startet angrepene i Coop Extra hvor han skjøt etter ansatte, kunder og politiet med pil og bue. Han kom seg ut før politiet greide å pågripe ham, og gikk deretter til Hyttegata hvor han gikk inn i boligene til beboerne og drepte dem han møtte med kniv.

Bråthen ble pågrepet 37 minutter etter at de første meldingene om hendelsen kom.

Tre sakkyndige konkluderte med at Bråthen hadde en sterkt avvikende sinnstilstand kvelden da han gjennomførte angrepet.

Bråthen har en lang historie med psykisk sykdom. Han fikk i 2007 diagnosen paranoid schizofreni, der psykose er et fremtredende trekk. Rettspsykiaterne som har vurdert Bråthen, mener at han fremdeles har diagnosen, og at den er kronisk.

I april 2022 ble Bråthen tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk, 13 tilfeller av grove trusler og ett tilfelle av forsøk på kroppsskade. Han var også tiltalt for flere andre forhold, blant annet for å ha kastet en kniv etter tre politibetjenter.

Bråthen erkjente straffskyld for hele tiltalen da saken startet i Buskerud tingrett i Hokksund. Han forklarte at målet med angrepet var å drepe flest mulig mennesker for at han selv skulle bli gjenfødt.

Både påtalemyndigheten og forsvareren la ned påstand om at Bråthen må dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern, noe som også skjedde da dommen falt 24. juni 2022. Kilde: NTB

Da saken ble behandlet i retten i 2022 konkluderte de sakkyndige med at Bråthen på 19 av 20 faktorer hadde en forhøyet risiko for nye voldshandlinger.

Under sluttprosedyrene beskrev aktor handlingene som en av de mest alvorlige voldshendelsene i Norge i nyere tid.

– Det var ingen som kunne forutse det som skjedde. Dette var en drapsmann på jakt etter menneskeliv. Han påførte mange mennesker dødsfrykt, sa statsadvokat Andreas Christiansen.

Statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins viste til de psykiatrisk sakkyndige, som mener at det forelå en gjentakelsesfare, og at Bråthen hadde en kronisk sinnslidelse med en dårlig prognose.