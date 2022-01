Korona-videoen til Andrine (23) gikk viralt: – Alle vennene mine er forvirret

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Ikke rart vi er forvirret.

Du har kanskje merket det selv. Det er vanskelig å henge med. Tiltakene og anbefalingene endres jevnlig. Hva gjelder egentlig når?

– Reglene endrer seg så mye at folk blir uenig. De begynner å mene forskjellige ting, selv om ingen vet, sier Andrine Løvberg.

Da hun laget en video om forvirringen gikk den raskt viralt på TikTok. Over en halv million har sett den.

– Det er helt sykt. Jeg la den ut for å sette det litt på spissen, det var ikke forventet at den skulle bli sett av så mange, sier Løvberg.

Nakstad: – Skjønner forvirringen

Hele studietiden hennes ved Høyskolen Kristiania i Oslo har vært preget av restriksjoner.

– Alle vennene mine er forvirret. Jeg tror man daglig må lese seg opp på reglene for å unngå det, og det gjør i hvert fall ikke jeg.

Løvberg gleder seg til lettelser. Hun mener hyppige regelendringer kan føre til splittelse.

– Det gjør at man dømmer andre ut ifra hvilke valg som tas.

Det er Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som gir regjeringen anbefalinger om nødvendige tiltak.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er for mange selve bildet på restriksjoner. Han har sett videoen til Løvberg.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi forstår veldig godt at mange blir forvirret av all informasjonen knyttet til korona, sier Nakstad.

Allerede denne uken er det ventet at flere av de nasjonale tiltakene vil forsvinne. Nakstad tror på bedring.

– At råd og regler har vært kompliserte skyldes delvis at det har vært viktig å gi unntak for grupper som trenger det, men de siste ukene har mye blitt enklere.

– Ingen bør forvente

Psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi, Kirsten Resaland, tror responsen gjenspeiler situasjonen vi er i.

Vi trenger noe å le av når livet er slitsomt.

– Ingen bør forvente at ungdom eller unge voksne sitter klistret til alle pressekonferansene med notatblokk i fanget. De har mer enn nok med å skape seg normalitet i det unormale akkurat nå, sier Resaland.

Psykologspesialist Kirsten Resaland. Foto: Privat

Psykologspesialisten har skrevet bok om livsmestring og mental helse for ungdom. Hun tror ikke forvirringen rundt smitteverntiltak er skadelig.

– Selve smitteverntiltakene kan absolutt ha svært uheldige virkninger på mange barn og unge. Men at det går fram og tilbake vil de fleste barn og unge håndtere helt fint, sier hun.

Andrine Løvberg forventer at hverdagen ikke går helt tilbake til normalen, til tross for at det er varslet færre tiltak fremover.

– Restriksjonene har ført til at det har tatt betydelig lenger tid å bli kjent med medstudenter. Men jeg håper jeg rekker å oppleve studietiden slik den skal være, sier 23-åringen.