Marit ville reservere seg mot Metas KI-trening – fikk svar på tysk

– Meta gjør det ikke enkelt for oss brukere, for systemet hindrer folk i å reservere seg fra at bildene deres blir brukt til KI-trening.

Det sier Marit Garfjeld.

Hun er én av flere milliarder brukere verden over av de største sosiale medium, Facebook og Instagram.

Det har stormet rundt Meta den siste tiden. De varslet nemlig om at de vil bruke brukernes innlegg og bilder for å trene sin kunstig intelligens-modell.

Datatilsynet frykter at Meta bevisst gjør sletting av Facebook vanskelig, men mange har klart å forlate plattformen, etter å ha lett seg gjennom en «jungel» av innstillinger.

Garfjeld har brukt Facebook siden begynnelsen av 2000-tallet. Hun vil beholde plattformen, og heller reservere seg mot at private bilder brukes til KI-trening.

Det viser seg at å reservere seg er like utfordrende som å slette kontoen.

Og skal du det har du hastverk. KI-treningen starter den 26. juni.

Marit Garfjeld forventer ikke å få svar med det første fra Meta på søknaden sin om å reservere seg. Foto: Privat

Søppelpost og svar på tysk

– Jeg hadde egentlig tenkt å slette noen av bildene mine, men fant en direktelenke til skjemaet. Uten den var skjemaet helt umulig å finne, slik andre har sagt tidligere.

Garfjeld forteller at hun to ganger, med litt ulik ordlyd, måtte begrunne årsaken til at hun ønsker å reservere seg. Det synes hun er to ganger for mye.

– Andre nettsteder ber brukerne om tilgang til å bruke noen av bildene våre. I stedet er prinsippet til Meta å snu prosessen på hodet og overlate ulempen ved å reservere seg til den enkelte brukeren.

Selv om hun hadde logget inn, måtte hun oppgi e-postadressen for å motta en kode for å verifisere e-postadressen.

På grunn av alle vanskelighetene hun hadde erfart, mistenkte hun at den ville havne i fanen for uønsket post, søppelpost. Hun fikk rett – men fikk tak i koden og skjemaet ble levert.

Etter flere timer mottok hun en e-post om at søknaden om å reservere seg var mottatt.

Med atter en snubletråd: E-posten fra Meta til den Oslo-bosatte tromsøkvinna var på tysk.

Foto: Skjermdump

Ubehagelig ventetid

I begrunnelsen til Meta skrev Garfjeld at bruk av private bilder til KI-trening ikke var en del av avtalen hun signerte når hun etablerte seg på Facebook.

– At Meta endrer spillereglene underveis er nok ikke overraskende, siden de har et enormt volum av brukere. Jeg tror folk flest ikke vil orke å navigere gjennom jungelen av digitale dokumenter for å reservere seg.

I likhet med mange andre har hun også lagt ut bilder av livet med små barn, fødselsdager, store markeringer og minner fra ferieturer gjennom to ti år.

Selv om ikke alle ligger offentlig publisert, er det bilder hun ikke ønsker å la Metas kunstige intelligens trene seg på.

– Jeg er ikke bekymret for at de skal bruke bilder av meg, men synes det er svært ubehagelig at de trener den opp på dem jeg har tatt bilde av.

Garfjeld tror folk flest ikke orker å ta seg bryet med å lete seg frem til dokumentene for å reservere seg.

– Derfor håper jeg at myndighetene raskt vil ta grep for å sikre at personvernet styrkes.

Siden tyskkunnskapene fra ungdomstiden ikke strakk til for å oversette svaret fra Meta, fikk hun dokumentet automatisk oversatt fra tysk.

– Der stod det at søknaden ville bli behandlet «i fremtiden». Jeg lurer på om søknaden vil bli godkjent, og om i det hele tatt kommer et svar før de tar i bruk tjenesten 26. juni.

Foto: Richard Drew / AP

Kommenterer ikke saken

Meta har fått flere henvendelser fra privatpersoner og mediehus i tiden etter at de varslet om at de vil bruke brukernes innlegg og bilder.

På en rekke spørsmål fra NRK om kritikken og tematikken har Meta valgt å oppsummere det i fire punkter:

Meta er ikke det første selskapet til å gjøre dette. Vi følger eksempelet etablert av Google og Open AI, som benytter seg av dette.

Vi er trygge på at vi følger lover og regler.

Vi bruker bare publiserte bilder fra Facebook og Instagram, og alle må være over 18 år. Brukere i EU/UK kan melde seg av når som helst fremover.

Vi bruker ikke private meldinger med venner og familie til å trene vårt KI-system.

Det skriver Matt Pollard i Metas Policy communications i en e-post til NRK.

Han viser til at skjema er å finne ved to tastetrykk, færre steg enn hos konkurrentene.

Bevisste grep

Forbrukerrådet har fått flere henvendelser fra nordmenn om å melde seg ut av KI-treningen.

Fagdirektør Finn Lützow-Holm Myrstad i Forbrukerrådet har ikke et eksakt antall henvendelser, men sier mange uttrykker bekymring.

Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet. Foto: Helen Mehammer / Forbrukerrådet

– Mange er redde for hvordan gamle bilder og innhold kan bli misbrukt. Øvrige klager er en god blanding av forbrukere som opplever problemer med å takke nei og de som ønsker å uttrykke frustrasjon over hvordan Meta turer frem.

De er ikke kjent med at brukere har fått svar på andre språk.

– Meta har opplagt gjort det vanskelig for forbrukere å takke nei, både gjennom uklar informasjon og ved å gjemme skjemaet bort på siden.

Her kan du finne ut hvordan du protesterer.

– Vår erfaring er at Facebook og Instagram automatisk godkjenner alle søknadene, og at «kravet» om begrunnelse kun er der for å heve terskelen.

Han sier videre:

– Det er også greit å ha med seg at Facebook har et annet skjema for bruk av kunstig intelligens basert på innkjøpte data. Her er det atskillig vanskeligere å nå frem, og det kreves blant annet bevis på at dine data er brukt.

De har nå klaget inn for brudd på personvernlovgivningen til det norske og europeiske datatilsyn.

Ingen overraskelse

Facebook ble i 2018 saksøkt etter Cambridge Analytica-smellen to år tidligere. Da fikk analyseselskapet tilgang til flere millioner Facebook-kontoer uten samtykke.

Dag Inge Fjeld, omdømmeekspert og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania.

Dag Inge Fjeld, omdømmeekspert og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania sier Facebook har hatt et dårlig omdømme i svært mange år.

– Facebook har blitt det MySpace var: en søplete arena med mye reklame og falsk informasjon. I starten ble de oppfattet som ryddig og oversiktlig, men ikke nå lengre.

At Meta nå kommer med KI-varselet tror ikke Fjeld gjør omdømmet deres verre. Men det kan ha bidratt til mer bevissthet.

– Noen har skjønt at Meta har vært naiv og suspekt helt fra start, mens andre har skjønt det nå. De som fortsatt poster bilder på Facebook er kanskje de minst dataopplyste det siste tiåret.

Omdømmeeksperten tror også den yngre generasjonen nå vil ta et siste oppgjør med «bestemødre» som gladelig deler bilder av barnebarn og hagestell, eller klager.

Marit Garfjeld har tidligere vært ansatt i NRK, men er nå ansatt i Helsedirektoratet.