– Vi snakket med mange som var på stedet, og det er visst flere hus som henger i luften. Da vi kom til kommunehuset her var det en person her som var helt gjørmete etter å ha blitt tatt av raset, men han hadde ingen fysiske skader.

Det sier Olav Gjerdingen. Han og kona Sissel Meyer Gjerdingen ble vekket av politiet like etter klokken 05 onsdag morgen og bedt om å komme seg unna så fort som mulig.

– Vi våknet i fem tiden av helikopterlyd rett over hustaket, sier han til NRK.

Gjerdingen bor omtrent 150 meter fra området hvor skredet gikk.

Svært hull i bakken

– Det var så uvirkelig. Jeg tok på meg hodelykt og gikk bortover, da så jeg bare et svært hull i bakken og mange hus var borte.

Det forteller Lindy Paulsen. NRK møter ham og Eva Lillo Larsen og hunden deres på Olavsgård hotell. Der er det i ferd med å fylles opp med evakuerte fra Gjerdrum.

– Det var dramatiske minutter da vi måtte evakuere fra hus og hjem og fikk ikke med oss noe annet enn det vi stod i, sier Lillo Larsen.

Hun forteller at de bor like ved rasområdet. 50–60 meter unna selve raset.

– Min bolig står der ennå. Jeg håper det står der ennå. Materielle skader tenker jeg ikke på, jeg tenker heller på om det var mange i husene. Liv og helse foran!

En av de evakuerte viser fram et bilde på mobilen sin til NRK. Det ser flatt og grått ut. Han forteller at "her stod det masse hus".

Vet ikke om huset står

Christina Brenden og familien våknet av det ringte i morges. De er på hytta i Sjusjøen, men har fått vite at raset har gått der hvor huset deres står.

– Det er ganske pyton. Vi vet ingenting om huset vårt, annet enn at det er der skredet har gått.

Det var operasjonssentralen som ringte og spurte om navn og personnummer. De fortalte om jordskredet og at de fortsatt mangler oversikt. Familien har forsøkt å få tak i naboer og folk i nærområdet.

– Det går ikke an å beskrive det engang. Man er redd og det er kjempevondt.

Christina Brenden var på hytta da raset gikk. Hun og familien vet ikke om huset deres på Gjerdrum fortsatt står eller ikke. Foto: Privat

Hund reagerte på lyder

Anita Reinhardsen Fogelstrand bor på Kråkvoll utenfor Ask sentrum og våknet av at hunden reagerte på høye lyder.

– Jeg gikk ut og så at det var helt mørkt i sentrum, sier hun. Da hun gikk inn igjen så hun helikoptrene nærme seg.

– Det kommer så nært på deg. Nå må vi holde sammen, åpne opp alle dører og ta folk imot. Det er sjokktilstander her nå.

Lokalbefolkningen i Ask i Gjerdrum er i sjokk etter et større jordskred onsdag morgen. Foto: Fouad Acharki / Fouad Acharki

Skadeomfanget og antall berørte og skadede er foreløpig usikkert.

Alle nødetater er på stedet. Mellom 150 til 200 personer er evakuert i et boligområde.