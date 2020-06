Jomfruturen i Geir Fjeldstads motorbåt gikk til Hvaler i pinsen. Med nye papirkart og full av pågangsmot, kom han seg fint dit.

Etter å ha kjørt på grunne to ganger, vurderer Geir Fjeldstad å skaffe seg en kartplotter. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– I en vik i skjærgården sa det plutselig dunk, og jeg skvatt noe voldsomt. Det viste seg at jeg støtte på en grunne. Heldigvis ble det ingen skader, og jeg kom meg videre på egen hånd, sier Fjeldstad.

Fjeldstad sier grunnene ikke var tegnet inn på kartet, så de kom overraskende på ham.

– Jeg er så klart redd for at det kan skje igjen, så jeg vurderer å kjøpe meg en kartplotter slik at jeg ser dybden. Å ha riktig utstyr er viktigere enn jeg trodde, sier Fjeldstad.

Til sommeren er det spådd at det blir mange båter på sjøen. Nordmenn skal feriere i eget land på grunn av reiserestriksjonene. Mange av dem er helt ferske båteiere.

Oppdager nye grunner hele tiden

Kartverkssjef Johnny Welle. Foto: Maria Kommandantvold / NRK Buskerud

– Det blir oppdaget nye grunner hele tiden. Bare i fjor ble det funnet over 900 nye grunner, forteller direktør i Statens kartverk, Johnny Welle.

Han viser frem et slikt elektronisk sjøkart som mange båter har i dag, en såkalt kartplotter. Der kan du zoome inn og ut, og se hvor dypt det er.

Welle frykter at mange nye båtfolk ikke er klar over at sjøkart er ferskvare. Men selv med et oppdatert kart, er det fullt mulig å treffe på en umerket grunne. Han regner med mange nye grunner vil bli funnet også denne sesongen.

– Skulle du oppdage en grunne som ikke finnes på kartet, kan du melde fra om det på kartverkets nettside rettikartet.no, forteller Welle.

Stor interesse for å kjøpe båt

Både bransjeorganisasjonen Norboat og flere båtforhandlere bekrefter stor båtinteresse og økt båtsalg. Også interessen for annonser på brukte båter har vært rekordstor i år.

Magnus Frøshaug Ryhjell er forretningsutvikler for motor hos finn.no Foto: Finn.no

Ifølge forretningsutvikler Magnus Frøshaug Ryhjell, har de aldri tidligere hatt så stor interesse for båtannonser som nå. I juli i fjor nådde de tidenes rekord med 6,7 millioner besøk på båtannonser. I slutten av mai i år var tallet 8,2 millioner.

Mange oppdrag for redningsskøytene

Redningsselskapet merker også den økte båtinteressen. Selskapet med sine 52 båter og rundt 1100 frivillige, hadde 865 redningsoppdrag i mai i år.

– Det er en økning på 25 prosent fra mai i fjor, forteller informasjonssjef Frode Pedersen.

Informasjonssjef i Redningsselskapet, Frode Pedersen. Foto: Redningsselskapet

– Vi aner allerede nå hvordan sommeren kan bli, sier han.

Han forteller at han får høre historier fra mannskapene på Redningsselskapenes båter. De har allerede vært på flere oppdrag der folk har grunnstøtt.

– De bekrefter at det er en del ute på sjøen som ikke har den erfaringen som trengs. Å planlegge båtturen, i tillegg til å ha korrekte kart, er uhyre viktig, sier han.

Også sjømerkingen endres

Med gamle båtkart risikerer man å støte på en grunne som ikke står i kartet. Men de vi traff i båthavnen på Blommenholm hadde full oversikt.

– Det er kjempeviktig å ha ferske sjøkart. Da vet du hvor grunnene er, og hva stakene og fyrene forteller. Det sier en som nettopp har kjøpt seg en kartplotter.

– Det er i utgangspunktet viktig, for det skjer endringer av merkingen, sier en annen som innrømmer at han ikke gjør det selv.

– Jeg kjører bare inne i Oslofjorden, og der er jeg godt kjent. Skal man i ukjent farvann, så er det viktigere.

– Det finnes tre typer båtfolk, sier kartverkssjefen, med et lurt smil:

– Det er de som har gått på grunne, de som kommer til å gå på grunne, og så er det de som er noen ordentlige løgnere.