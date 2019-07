Tror dette blir den nye elbilen

I fjor hadde norske fritidsbåter hadde større utslipp enn alle fergene til sammen, skrev Dagens Næringsliv i juni. Bransjen selv er uenige i tallene fra Miljødirektoratet.

Stortingspolitiker Grunde Almeland (V) sier til NRK at tallene overrasker ham.

Almeland ser for seg at elbåter kan ha like stor suksess som elbiler med de riktige økonomiske insentivene:

– Elbilpolitikken har jo vært en suksess for bilmarkedet. Den store fordelen her, er at man ikke trenger å bytte ut båten sin. Man kan ha den samme båten, men få inn en miljøvennlig løsning.

Fritidsbåter forurenser mer enn man kanskje tror.

– Plutselig vil «alle» ha det

På Gjeving i Tvedestrand er selskapet Green Waves i full gang med produksjon av elbåter.

Gründerne mener fremtidens båtliv vil være fri for både utslipp og støy.

– Det vil antakeligvis bli som med bilene. Det går litt tid, og så vil plutselig «alle» ha det, sier teknisk leder Ole Jakob Salomonsen.

Selskapet gjør også gamle sjekter og trebåter miljøvennlige. I en av sjektene har en 7,5 kilowatts motor erstattet en 18 hesters dieselmotor. Batteriene ligger skjult i benkene.

Når motoren starter, er det helt lydløst i sjekta.

– Og den går raskere, sier Salomonsen.

GRÜNDER: Teknisk leder i Green Waves, Ole Jakob Salomonsen. Foto: Mads Nielsen / NRK

Toppfart på sju knop

Det koster rundt 100.000 kroner å få en slik elektrisk motor installert i båten. Det gir en levetid på mellom fem og sju timer til sjøs av gangen.

Toppfarten er på rundt sju knop. Når batteriene må lades, plugger man den inn i en stikkontakt på brygga.

– Vi håper på økonomiske insentiver for at det skal være attraktivt for flere, sier Salomonsen.

I hjemkommunen blir gründerne bak Green Waves hyllet for miljøinitivativet. Nylig mottok de Tvedestrand Venstres miljøpris.

Målet er å få kommunen til å bli den første i landet med egen hurtigladestasjon for båter.

Selskapet selv har også store planer for fremtiden.

– Vi holder på å utvikle en helt ny type båt som er designet for elektrisk fremdrift. Det er veldig spennende, sier daglig leder Ida Salomonsen Thorrud.