Valdres-saken

– Mobbing uvesentlig for retten

Dymbe sier at moren har hevdet datteren ble mobbet, men sier det er et spørsmål om det var langvarig mobbing eller bare normale kontroverser mellom barn. –Slik tiltalen lyder, og som er rammen for saken, trenger ikke retten å ta stilling til dette. Det er uomtvistet at Angelica utviklet spiseforstyrrelser. Om hun ble mobbet eller ikke, kan være en mulig årsak, men tiltalen går på om tiltalte har utført handlinger som er straffbare uavhengig av hva som var årsaken til spiseforstyrrelsen.