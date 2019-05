– Norge har god avfallshåndtering, og om denne havner i søpla, blir den brent på en forsvarlig måte, og brukt til fjernvarme, sier hun.

– Hvis den derimot blir levert til gjenbruk, vil den ikke bli plukket ut for salg i Norge, fordi den er av for dårlig kvalitet. Derfor vil den bli sendt ut av landet. Vi vet ikke hva slags avfallshåndtering de har der den havner til slutt, og det som ikke blir plukket ut for salg, kan havne på en fylling og bli liggende og spre mikroplast.