Mikroplastlaben som onsdag åpnes av byrådslederen i Bergen er det eneste i sitt slag i Norden.

Målet med det nye forskningssenteret er å kunne holde norske myndigheter oppdatert på hvor mye mikroplast det er i de enkelte delene av økosystemet i havet.

– Nå har vi fått et helt nytt laboratorium med de mest moderne instrumentene. Dermed kan vi påvise og bestemme mengde av de aller minste mikroplastpartiklene i næringskjeden og i sjømat, sier forskningsleder Bjørn Einar Grøsvik.

Blant de viktigste instrumentene på den nye laben er et pyrolyseapparat. Det gjør at forskerne kan brenne de ørsmå plastbitene. Røyken blir analysert, og forskerne undersøker avgassene.

Målet er å finne ut mer om hvordan milliardene av millimetersmå plastbiter påvirker både miljøet og matsikkerheten vår.

HER SKAL SVARENE FINNES: Det nye mikroplast-laboratoriet til Havforskningsinstituttet er unikt. Foto: Simon Brandseth / NRK

Mikroplast Ekspandér faktaboks Mikroplast er små plastpartikler i miljøet som er på størrelse fra 5 millimeter ned til 1μm.

Ifølge forskning ved University of Georgia tilføres havet minst åtte millioner tonn plast hvert år.

En norsk rapport fra Mepex Consult anslår at dannes ca. 8.000 tonn mikroplast i Norge hvert år.

Konsulentselskapet Eunomia har gjort beregninger for utslipp globalt og anslår at verdenshavene tilføres ca. 950.000 tonn mikroplast hvert år.

Primærkilden er små mikroplastartikler mindre enn 5 mm, som tilsettes produkter som kosmetikk, tannkrem og tekstiler. Den andre kilden er større plastartikler som blir til mikroplast når de brytes ned over lang tid.

I Norge er bildekk, maling, kunstgressbaner, plastpellettsproduksjon og tekstiler blant de største kildene til mikroplastforurensing.

En rapport fra Miljødirektoratet viser at gummigranulat fra kunstgressbaner kan være den nest største kilden til mikroplast på land.

Plastpartiklene spres på havet samt strender. Forskere har også påvist mikroplast innefrosset i arktisk is, i ferskvann og i jordsmonn, samt i luft.

Kilder: Miljødirektoratet, Hold Norge Rent. Regnet i antall, er det mikroplast som det er desidert mest av i havet. Men regnet i masse, oppveier de større partiklene (makroplast) mikroplasten med flere størrelsesordener, ifølge The Ocean Cleanup.

Setter fyr på plasten og analyserer røyken

Gåsenebbhvalen som hadde plastposer i magen og sjøfugler som hekker i reir bygget av plast har økt nordmenns bekymring for miljøet.

I en studie publisert i vinter ble det for første gang påvist mikroplast i oppdrettslaks.

Håpet er at Havforskningsinstituttets nye lab skal gi flere svar på en av vår tids største miljøutfordringer. For ingen vet i dag hva mikroplast gjør med kroppen vår.

– I dag har vi ikke gode nok tall for å kunne si noe om hva som skal til for at mikroplast skal utgjøre en fare for oss mennesker. Det er det vi håper å kunne finne ut av, sier Bjørn Einar Grøsvik.

PÅ INNSIDEN: Til venstre ser man mikroplast som er blitt tatt opp i tarmen i blåskjell. Til høyre ser man plastpartikler inni tarmen til blåskjell. Foto: Inger Lise Nerland Bråte / NIVA

Forskning på mikroplast har skutt i været

Den største kilden til mikroplast i havet stammer fra landbaserte aktiviteter. Mikroplast slites ned fra større plastprodukter, for eksempel bildekk, plastposer og skosåler.

Mikroplast er også tilsatt enkelte kosmetikk- og tannkremtyper for å gi en slipende eller skrubbende effekt.

– Først og fremst trenger vi mer data. Andre studier har allerede vist at man finner mikroplast de fleste stedene der man leter. Derfor ser jeg ikke bort fra at vi kan komme til å finne mer enn det vi var klar over på forhånd, sier Grøsvik.

Ifølge Fiskeribladet har tallet på vitenskapelige rapporter om mikroplast skutt i været de siste årene. Nå vil Nordens eneste forskningssenter dykke dypere ned i plastmaterien.

– Vi trenger bedre tall for å vite om miljøet vårt er rent eller ikke, slik at vi bedre skjønner hvilken tilstand økosystemet og havet vårt er i.

