Widerøe innstiller 67 flygingar i dag

Widerøe har innstilt 67 innanlandsflygingar, seier kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli til NRK.

– Vi tok ei avgjerd i går om å kontrollert stenge ned kortbanenettet fram til klokka 17.00 i dag. Det er flygingane vi har frå dei mindre flyplassane i Noreg til dei større, seier Solli.

Dette betyr at dei fleste av Widerøe sine avgangar etter klokka 17.00 førebels skal gå som planlagt.

– Dei lengre rutene held fram så langt det lar seg gjere. Vi har likevel måtte kansellere nokre av dei regionale rutene også. Det er fordi vi har fått tekniske utfordringar med dei, seier Solli.

Ifølgje ei oversikt til VG har SAS har innstilt elleve utanlandsflygingar, og førebels eit innanlandsfly.

KLM har innstilt fire utanlandsfly frå eller til Noreg, medan Norwegian og Lufthansa har innstilt to utanlandsflygingar.

Skjermdump frå heimesidene til Avinor som viser dei innstilte avgangane til Widerøe den 26.06.2022.

Lockout har starta

Dette kjem etter at NHO varsla lockout tysdag denne veka.

– Lockout er varsla frå midnatt, og då blir det slik.

Det stadfesta direktør i NHO Luftfart Torbjørn Lothe til NRK seint laurdag kveld. Han seier det ikkje har vore nokon ny kontakt med fagforeininga til flyteknikarane NFO.

Flyteknikarar vart tekne ut i streik sist laurdag og partane er enno ikkje samde. NHO varsla lockout om ikkje NHO og NFO kjem til noka løysing på konflikten som mellom anna handlar om lønna til flyteknikarar.

Har ikkje lenger moglegheit til ombooking

Catharina Solli fortel at dei ikkje lenger har moglegheit til å booke om passasjerar som har fått flyet sitt innstilt, slik dei kunne tidlegare denne veka.

Det er fordi dei ikkje veit kor lenge denne streiken vil vare.

– Vi tar kontakt med dei passasjerane som er råka av streiken, og ber dei ta kontakt med staden dei kjøpte billettane når streiken er avslutta. Forhåpentlegvis skjer det snart, seier ho.

Solli seier dei har hatt stor pågang av kundar som har ringt dei heile veka.

– Det er klart at no når det er lockout og det er ei veke til ferie, så blir det stor pågang. Det er nettopp difor vi presiserer at kundane ikkje må ta kontakt med oss, vi tar kontakt med dei.

Solli opplyste først til NRK at det var 76 innstilte fly, men Solli sa i etterkant at talet er feil. Det er 67 innstilte fly.