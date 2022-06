– Babcock tar beslutningen til NHO Luftfart til etterretning, skriver selskapet til NRK lørdag ettermiddag.

De har informert sin oppdragsgiver Luftambulansetjenesten HF om at en lockout fra midnatt vil redusere muligheten til å ivareta beredskapen med ambulansefly.

– Ved en lockout kan det være snakk om timer før første ambulansefly blir satt på bakken. Og kun dager før hele flåten står, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden.

Babcocks teknikere vil gjennomføre en inspeksjon av alle ambulanseflyene mellom klokken 23 og midnatt lørdag, for å gi maksimal tilgjengelighet ved en eventuell lockout fra midnatt.

Daglig leder Marius Hansen i Babcock i Norden. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Følger situasjonen

Flyteknikere ble tatt ut i streik sist lørdag og partene er ennå ikke enige. NHO har varslet lockout om ikke NHO og NFO kommer til noen løsning på konflikten som blant annet handler om lønnen til flyteknikere.

Fredag ble det kjent at Luftambulansetjenesten undersøkte andre muligheter for å dekke hull i beredskapen ved en lockout.

Luftambulansetjenesten er ikke en del av konflikten mellom arbeidstager og arbeidsgiver og de har derfor mulighet til å inngå avtaler med et eksternt firma som ikke er rammet av streik.

– Foreløpig følger vi situasjonen, skriver direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten i en SMS lørdag ettermiddag.

– Lockout blir effektiv natt til søndag, og vi må følge med på utviklingen da.

Varsler lockout fra og med søndag

Tidligere på lørdag ble det kjent at Babcock ikke har fått svar fra helsemyndighetene på om det medfører fare for liv og helse at ambulanseflyene blir stående på bakken, men at de likevel søkte om dispensasjon fra den varslede lockouten.

– NHO Luftfart har ikke ved beslutningen om lockout valgt ut enkeltbedrifter, men vi har forholdt oss til den plassoppsigelsen NFO selv har gitt; såkalt passiv lockout. Etter vår vurdering må NFO selv ta konsekvensen av at de gjorde samtlige medlemmer til en del av konflikten, inkludert dem som Babcock nå søker om dispensasjon for, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

– Driver NHO nå et spill for å få til tvungen lønnsnemnd?

– Nei, på ingen måte. Vi vurderer de tariffmessige forholdene knyttet til denne konflikten, sier Lothe.

– Det er andre som må vurdere spørsmål om tvungen lønnsnemnd og helse og liv.

Dersom det ikke blir en løsning i flyteknikerkonflikten, har NHO Luftfart varslet en lockout fra og med søndag.