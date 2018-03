Vil ikke si om Listhaug må slette Facebook-innlegget

I Søndagsrevyen møtte statsminister Erna Solberg for å utdype hva hun egentlig mener om at Sylvi Listhaug anklager Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn av rikets sikkerhet.

– Jeg mener av og til at retorikken overdriver det som er innholdet i politikk, det mener jeg er tilfellet i denne saken, sier Solberg søndag.

– Sylvi vet hva jeg mener om denne saken

Lørdag sa Erna Solberg til NRK at Frp får bestemme sin egen debattform og ville ikke kritisere Sylvi Listhaug.

VILLE IKKE BLANDE SEG: – Det nivået på debatten mellom Ap og Frp får de selv stå for, sa statsminister Erna Solberg til NRK lørdag.

– Legitimerer du en slik politisk debatt og måte å formulere seg på? spurte NRK

– Det er på nivå med det Martin Kolberg gjorde da han sa at høyresidens politikk kan medføre mer terrorisme. Dette er en debattform som Ap og Frp får ha mellom seg, svarte Solberg på lørdag.

Søndag kritiserer hun at Listhaug flytter fokus fra en viktig debatt med retorikken sin.

– Bildebruk og tonen og angrepet mot Arbeiderpartiet, flytter fokus fra det som er en viktig debatt for hvordan vi skal håndtere terror.

– Vil du be Sylvi Listhaug beklage og slette innlegget, – slik mange Høyre-politikere mener?

– Sylvi vet hva jeg mener om denne saken, jeg mener statsråder skal passe på ordbruken. Men det er ikke bare Sylvi som har en hard ordbruk.

– Hvorfor irettesetter du ikke Sylvi Listhaug?

– Det har jeg gjort mange ganger tidligere i tidligere diskusjoner. Det er viktig å ha en saklig debatt om disse sakene.

– Du vil altså ikke irettsette Listhaugs ordbruk i dette innlegget?

«Lik og del»

Fredag morgen la Jutsisminister Sylvi Listhaug ut et innlegg på sin Facebook-side: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet,» skrev Listhaug på et bilde av tungt bevæpnede, maskerte krigere – etterfulgt av «lik og del».

Bakgrunnen for Listhaugs innlegg var at stortingsflertallet torsdag sa nei til et forslag fra Høyre og Frp om at Justisdepartementet skal kunne frata norske fremmedkrigere passet sitt uten at det avgjøres i en domstol.

Det fikk Listhaug til å gå til sosiale medier-angrep på Arbeiderpartiet, til tross for at heller ikke regjeringspartner Venstre støtter forslaget.

– Grov anklage mot et parti som har opplevd terrorisme

Støre reagerte kraftig på Listhaugs ord, bildebruk og timing.

– Innlegget ble lagt ut samme dag som Utøya-filmen kom på norske kinoer. Vi har vært utsatt for terror, og vi bekjemper terror. At Listhaug da kommer med en påstand som er grovt urimelig, mener jeg er nedslående og uverdig for en justisminister i Norge, sa Støre til NRK.

Jonas Gahr Støre er opprørt over Listhaugs innlegg

Støre krevde at statsministeren klargjør om Listhaugs innlegg er et uttrykk for regjeringens syn.

På sin egen Facebook-side har Erna Solberg i ettermiddag lagt ut en utdypning.

«Noen ganger havner politikken i skyggen av retorikken. Så også i spørsmålet om etter hvilken behandlingsform fremmedkrigere og potensielle terrorister skal miste passet,» skriver hun.

Laster Twitter-innhold

Laster Twitter-innhold