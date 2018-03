Erna Solberg vil ikke kritisere Sylvi Listhaugs Ap-angrep

– I denne debatten brukes det sterke ord. For ikke så lenge siden sa Martin Kolberg (Ap) at høyresidens politikk gir grobunn for mer terrorisme. Det nivået på debatten mellom Ap og Frp får de selv stå for, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

– Stiller du deg bak det Sylvi Listhaug skriver, og måten hun formulerer seg på i innlegget?

– Jeg sier at i debatten mellom Ap og Frp, får de selv holde på de ordene de velger å bruke, sier Solberg.

Støre om Listhaug: – Nedverdigende lavnivå

Tidligere i dag kom Ap-leder Jonas Gahr Støre med kraftig kritikk av justisminister Sylvi Listhaug.

Årsaken er at Listhaug fredag morgen la ut et innlegg på sin Facebook-side: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet,» skrev Listhaug på et bilde av tungt bevæpnede, maskerte krigere – etterfulgt av «lik og del».

Bakgrunnen for Listhaugs innlegg var at NRK meldte torsdag at stortingsflertallet sier nei til et forslag fra Høyre og Frp om at Justisdepartementet skal kunne frata norske fremmedkrigere passet uten at det avgjøres i en domstol.

Det fikk Listhaug til å rette skytset mot Ap, til tross for at heller ikke regjeringspartner Venstre støtter forslaget.

Støre reagerte både på Listhaugs ord- og bildebruk, og på timingen for innlegget.

– Jeg mener ord- og bildebruken er nedverdigende. Og det er rettet mot et parti som har erfart hva terrorisme er, sa Støre.

– Innlegget ble lagt ut samme dag som Utøya-filmen kom på norske kinoer. Vi har vært utsatt for terror, og vi bekjemper terror. At Listhaug da kommer med en påstand som er grovt urimelig, mener jeg er nedslående og uverdig for en justisminister i Norge.

Jonas Gahr Støre er opprørt over Listhaugs innlegg Du trenger javascript for å se video.

Solberg: – Spissformuleringer finnes det mye av

Støre krevde at statsministeren klargjør om Listhaugs innlegg er et uttrykk for regjeringens syn.

Nå svarer Solberg – men vil ikke ta avstand fra Listhaugs innlegg.

– Denne debattformen er ikke ukjent for Ap når det gjelder å karakterisere andres politiske standpunkter. Kjernen i denne saken dreier seg om vi effektivt skal kunne beskytte Norge gjennom å kunne frata det norske passet fra folk som kan true den nasjonale sikkerheten, sier Solberg.

OPPRØRER: Sylvi Listhaug provoserer igjen med et innlegg på sin Facebook-side. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Legitimerer det en slik politisk debatt og måte å formulere seg på?

– Det er på nivå med det Martin Kolberg gjorde da han sa at høyresidens politikk kan medføre mer terrorisme. Dette er en debattform som Ap og Frp får ha mellom seg.

Til NTB sier statsministeren at hun mener Ap må se seg i speilet.

– Spissformuleringer finnes det mye av i politikken. Hvis Ap og Frp ønsker å diskutere på den måten, får det være deres sak. Jeg er selv en dønn kjedelig politiker, som ønsker saklig politisk debatt. Kampen for den kjedelige debatten kommer jeg nok ikke til å vinne, sier hun.

Må svare Stortinget

I etterkant av Listhaugs innlegg har Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant for Ap og tidligere nestleder i AUF, bedt statsministeren svare Stortinget om hun står bak Listhaugs budskap.

«I Norge har vi erfaring med at konspirasjoner og påstanden om at Arbeiderpartiet støtter islamsk terror, kan få de aller verste konsekvenser,» skriver Aukrust i brevet.

«Jeg vil ha svar på om justisministerens budskap deles av statsministeren, eller om hun vil ta avstand fra sin egen minister.»

Listhaug avfeier kritikken

Selv begrunner justisminister Sylvi Listhaug tidspunktet for publiseringen med at hun ble kjent med Arbeiderpartiets syn på forslaget om å frata folk statsborgerskapet uten at det avgjøres i en domstol, torsdag kveld, da NRK fortalte nyheten.

– Jeg la ut mitt innlegg ved første anledning på morgenkvisten dagen etter. Hvis Ap ikke liker å få kritikk for at de stemmer ned dette forslaget, er de velkommen til å snu, skriver Listhaug i en sms til NRK.

– Hvorfor retter du ikke tilsvarende kritikk mot Venstre, som heller ikke støtter forslaget?

– Venstre har hele tiden vært tydelig på hva de mener i denne typen saker. Det er Ap som har hevdet at de skal være tøffere i klypa og vil ha strengere innvandringspolitikk, men i praksis viser de det motsatte. Nå stemmer de ned viktige forslag for å bekjempe terrorister og fremmedkrigere, svarer Listhaug.