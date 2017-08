Vil ikke at utenlandske studenter skal ha førsterett på studentbolig

Tall fra Norsk Studentorganisasjon viser at 12.000 norske studenter står i kø for studentbolig når studiene begynner denne uken.

Enkelte frykter de må gi opp studiedrømmen om de ikke finner et sted å bo.

Internasjonale med førsterett

Oslo og Bergen er de to studentbyene i Norge som de siste årene har hatt flest internasjonale studenter. I disse byene har internasjonale studenter fra skoler som har avtale med skoler i Norge, førsterett på studentboliger - sammen med norske førstegangssøkere.

I oktober 2016 var 39 prosent av studentboligene til SIO fylt opp av studenter med et annet statsborgerskap enn norsk. De forventer at tallet kommer til å være det samme i år.

Vil prioritere norske studenter

Frp mener det er problematisk at norske studenter ikke står på lik linje med utenlandske i studentboligkøen.

– De internasjonale studentene nyter allerede godt av subsidierte skolepenger og det er ingen grunn til at de skal prioriteres høyere for studentboliger. Vi har lyst til å fokusere mer på de norske studentene som tross alt skal drive landet videre, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp).

Det er velferdstingene rundt i de forskjellige studentbyene som avgjør hvor stor andel studentboliger som skal tildeles internasjonale studenter.

– Må kunne styre noe

Bjørnstad sier at partiet vil gå inn for å endre studentsamskipnadloven hvis ikke velferdstingene sørger for at norske studenter likestilles med de internasjonale.

– Da må vi få fastslå et prinsipp ved tildeling av bolig gjennom samskipnadene.

Det er studentene selv som har satt denne tildelingen, burde ikke de få bestemme det selv?

– Et flertall er studenter, men ikke alle. Vi må jo kunne styre noe hvis de ikke ønsker å gjøre det frivillig. Dette er snakk om et betydelig beløp fra statskassen, som ikke utelukkende skal komme internasjonale studenter til gode. Sånn jeg ser det svikter samskipnadene norske studenter.

– Ikke løsningen

– Jeg er kritisk til at de ønsker å overstyre studentenes egne vedtak på det de mener er viktig. Vi studenter er tett på og kjenner behovet som er, sier leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, Elisabeth Holien.

Holien mener Frps forslag bare vil gjøre boligsituasjonen verre. Flere studentboliger er løsningen, mener hun.



– Hvis det er vanskelig for norske studenter å finne bolig er det i hvert fall vanskelig for utenlandske studenter. Å prioritere utenlandske studenter er en bevisst prioritering vi har gjort over flere år. De er ekstra sårbare, og vi ønsker å ha utenlandske studenter i Norge, sier hun.



Velferdstinget prioriterer også andre sårbare grupper, som personer med nedsatt funksjonsevne og unge nye studenter fra områder utenfor Oslo.



Studentboligene finansieres delvis av norske skattebetalere. Er det ikke da naturlig at norske studenter blir prioritert?



– Studentene betaler for cirka 65 prosent av boligbyggingen, og dermed mesteparten selv. Derfor mener vi det også er riktig at studentene bør få prioritere slik vi selv vil, sier Holien.



– Vi prioriterer både norske og utenlandske studenter. Når det bygges nye studentboliger så vil de i all hovedsak tilfalle norske studenter fordi antallet utenlandske studenter gjennom denne avtalen er ganske stabilt hvert år, legger hun til.