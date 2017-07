– Vi fylte oppholdsrommene med feltsenger og tilbudte studentene å dusje på treningssenteret på Campus. De uheldigste bodde slik i en hel måned, sier driftsleder Espen Huseby ved Studentsamskipnaden i Stavanger.

Det var for tre år siden. Da var det knallhard kamp om studentboliger i Stavanger, 180 sto uten tilbud før semesterstart, og mange måtte nødinnkvarteres.

Slik er det nå i Oslo. Kontrasten er stor mellom 6551 på venteliste i hovedstaden og «alle skal få» i Stavanger. Arbeidsledighet og lav oljepris er blant grunnene til at det har vært et leiers marked en stund. I fjor ble studentbolig-leien frosset, og til høsten holdes prisene på det samme nivået.

Espen Huseby er driftsleder ved Studentsamskipnaden i Stavanger. Han håper på å få fylt opp alle studentboligene fra august. Foto: Gunnar Ringen Johansen / NRK

Oppfordres til å senke leien

– Jeg syns studentsamskipnaden bør se på prisene sine, og vurdere å senke dem. Jeg forstår at det må være et visst prisnivå for at det skal gå rundt, men de burde vurdere å kutte til det beste for studentene, sier Jørgen Sjøberg, leder av Studentorganisasjonen ved UiS.

Men det får han ikke gehør for.

Ellinor Svela er administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger. Foto: Gunnar Ringen Johansen / NRK

– Vi tar utgangspunkt i kostnadsbildet og priser ut ifra det, sier Ellinor Svela, administrerende direktør i Studentsamskipnaden.

Prisendringene i det private leiemarkedet har ført til at Samskipnaden har slitt med å fylle opp studentboligene og det har lenge vært mulig å flytte inn på dagen. Likevel er det ikke aktuelt å senke prisene ytterligere.

– Hvis vi skal sette prisen ned, må vi sette den betydelig ned, og da får vi et økonomisk problem. Vi må kunne dekke kostnadene og ha et lite overskudd til fremtiden. Så det er ikke aktuelt, sier Svela.

Studentboligene ved Bjergstad var nye i 2016, og alle ble ikke leid ut. Foto: Kathinka Skott Hansen / NRK

Bygger fortsatt flere studentboliger

Selv om Svela er opptatt av å fylle opp alle boligene, er hun fornøyd med at studentene nå har flere valgmuligheter.

– Jeg syns det er veldig bra for studentene. Det er jo de vi er her for. Mottoet vårt er: for studentens beste, så at de kan velge litt er veldig bra, sier hun.

For det har ikke alltid vært like enkelt som i dag, og for å unngå å havne i en lignende situasjon igjen, bygges det stadig ut flere boliger. På Madla, ti minutter unna UiS, er alt totalrenovert, og en ny blokk skal snart opp på universitetsområdet.

Hvor mange studenter som kommer til byen på boligjakt får vi se om få dager da studieplassene tilbys den 20. juli. Før semesterstart i august, er driftsleder Huseby optimistisk til at de vil få fylt opp alt.

– Nå i juli blir det mange tomme, men det skal være søkere til å fylle opp alt til høsten, sier Huseby.