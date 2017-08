12.000 i studentboligkø ved studiestart

For flertallet av norske studenter begynte studiene i dag. Men for mange av dem er langt fra alt på plass til studiestart.

Ferske tall fra Norsk Studentorganisasjon viser nemlig at 12.332 studenter fortsatt står i kø for studentbolig. Det er en økning på 1000 studenter sammenlignet med i fjor.

Deler rom med 24 andre

Aller størst er behovet i Oslo og Akershus, hvor 6622 studenter står i kø. Remi André Jøsang (22) fra Haugesund er én av dem som fortsatt ikke har funnet et sted å bo, før han begynner å studere steinerpedagogikk på Steinerhøyskolen denne uken.

22-åringen fra Haugesund håper at han snart finner et sted å bo - aller helst et rom i bofellesskap - slik at han slipper å bli værende på 24. manns rommet til Anker Apartments. Foto: Peder Bergholt

Forrige uke var han nødt til å sjekke inn på Anker Apartments i Oslo, hvor han sover i en køyeseng på et rom med 24 andre.

– Det er kjipt og det er usikkert å bo på et lite hostell. Men jeg må jo bare bli her til jeg finner et sted å bo.

Å finne tak over hodet i hovedstaden har vist seg å være svært vanskelig. Jøsang følger daglig med på sider som Finn og Hybel.no, og sender meldinger på rom han er interessert i å leie. Så langt har han kun fått svar på én henvendelse.

– Annonsene forsvinner og så hører jeg ikke noe mer fra dem. Jeg regner med at de blir nedringt. Det er nok mange som har lyst på de rommene jeg søker på, som er i en prisklasse man har råd til som student.

Redd han må avbryte studiet

Det private leiemarkedet er tøft for studenter, som har en månedlig utbetaling fra Lånekassen på rundt 8000 kroner. Tall fra Utleiemegleren viser at prisen på en ettromsleilighet i Oslo økte med 6.5 prosent mellom april og juli i år, med en snittpris på 9000 kroner i måneden.

Rom i bofellesskap ligger på mellom 5- og 8000 kroner i måneden.

– Jeg må nesten finne noe til rundt 5000, så jeg har råd til å kjøpe mat i alle fall. Jeg prøver å sette så lave krav som mulig. Det viktigste er at jeg har et rom der jeg har plass til å sove og jobbe med skole, sier Jøsang.

Hva gjør du hvis du ikke finner et sted å bo?

– I verste fall må jeg jo bare dra hjem igjen. Da må jeg avbryte studiet.

55 meldinger på ett døgn

Forrige uke la Jonas Elstad Carlstedt ut en annonse på Finn.no, med rommet hans i et kollektiv på Grünerløkka som snart blir ledig. På 24 timer rant mer enn 50 henvendelser inn i innboksen.

Svært mange var interesserte i å ta over rommet til Jonas Elstad Carlstedt i et bofellesskap på Grünerløkka. Rommet koster rundt 6000 kroner i måneden med alt inkludert. Foto: Peder Bergholt

– Det tok helt av. Jeg hadde ikke forventet så stor pågang, fordi jeg trodde studentene var tidligere ute med å skaffe seg bopel.

Dagen etter han la ut annonsen var rundt 30 personer invitert til visning i bofellesskapet. Kun én av dem hadde skrevet under på en kontrakt da dagen var omme.

Bekymret for studentøkonomien

Til tross for regjeringens utbygging av 2500 nye studentboliger i fjor, er køen altså lenger i år enn den var i 2016. Norsk Studentorganisasjon er bekymret for at studenter presses ut på det private leiemarkedet og får problemer med å finne et rimelig sted å bo.

– Vi vet at studentene har en dårlig økonomi fra før av, og det er veldig vanskelig for en student som skal være heltidsstudent å fokusere på studiene og konkurrere på det private markedet med de som er i fast jobb, sier leder i NSO, Mats Johansen Beldo.

Mats Johansen Beldo i Norsk studentorganisasjon ønsker at regjeringen skal bygge Foto: Odd Ragnar Lund

Han tror høye leiepriser kan skremme studentene fra å studere.

– Det vi frykter er at studentene takker nei til studieplass og gir opp drømmen om å ta en høyere utdanning.

– Lite gunstig å jobbe ved siden av

Velferdstinget i Oslo og Akershus representerer rundt 65.000 studenter i Oslo og Akershus. De tror høye leiepriser fører til at studentene tvinges til å ha deltidsjobb ved siden av studiene.

– Når du egentlig vil realisere et heltidsstudie og bruke tiden du trenger på å studere er det fryktelig lite gunstig at man bruker så mye tid på jobb. Det er synd at det er noe man må ha for å ha råd til å være student i Oslo, sier leder i Velferdstinget, Elisabeth Holien.

Lederen i Norsk Studentorganisasjon, Elisabeth Holien, er redd det kan få både økonomiske og psykiske konsekvenser for de studentene som presses ut på det private leiemarkedet. Foto: Jørn Tveter

Hun tror Oslo blir mindre attraktiv som studentby når studentene ikke har økonomiske forutsetninger for å kunne bo der.

– Et av premissene er at folk har et sted å bo når de kommer hit. Noen kommer fra andre steder i landet, de kjenner ingen, har ikke et sted å bo og må klare seg i en fryktelig liten leilighet i et uønsket område som veldig dyrt.