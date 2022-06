VG: Terrorsiktet etter Oslo-skytingen begjært varetektsfengslet i fire uker

Det forteller politiadvokat Ingrid Myrvold til VG.

Det begjæres også at han undergis fullstendig isolasjon i fire uker og medieforbud i to uker.

– Politiet har ikke gjort nye avhør, men er klare til å ta i mot hans forklaring om han ønsker det, sier Myrvold til avisen.

Politiets begjæring om varetektsfengsling for Zaniar Matapour bir behandlet som kontorforretning. Det innebærer at varetektsbegjæringen ikke behandles i et rettsmøte.

Matapour hadde allerede varslet at han ville samtykke til begjæringen om varetektsfengsling. Retten har derfor kommet til at det er unødvendig å holde et eget rettsmøte for å behandle spørsmålet.

Vil ikke la seg avhøre

Matapour er siktet for terror, to drap samt flere drapsforsøk.

Natt til lørdag 25. juni trakk han våpen og skjøt rundt seg utenfor flere utesteder i Rosenkrantz' gate i Oslo sentrum.

Han ble pågrepet etter kort tid, der sivile bistod politiet.

Matapour har ikke villet la seg avhøre etter angrepet. Politiet vil gjøre lyd- og bildeopptak av avhøret, men den siktede er redd for at de da kan finne på å manipulere disse.

Han krever at avhørene kringkastes til offentligheten dersom politiet skal gjøre opptak av dem.

Se NRKs tidslinje over skytingen her:

Har frigitt navn på de drepte

Mandag morgen gikk politiet ut med navnet på de drepte i angrepet.

De to drepte er Kaare Hesvik og Jon Isachsen.

Politiet går ut med navnene i samråd med de pårørende.