Venstre-Trine rasende over KrFs Trump-svar

– Det er komplett uforståelig at KrF ikke kan ta et klart standpunkt mot Trumps angrep på sårbare kvinner verden over, sier Skei Grande.

NRK skrev i går om at KrF nekter å svare på om de støtter Donald Trumps gjeninnføring av «global gag rule», som forbyr internasjonale organisasjoner som mottar amerikansk pengestøtte å informere om abort.

Ifølge CARE og en rekke andre hjelpeorganisasjoner setter dette millioner av gravide i utviklingsland og konfliktområder i fare.

Med utgangspunkt i KrFs restriktive syn på abort her hjemme, har NRK forsøkt å få svar på hva partiet synes om Trumps presidentordre. KrF svarte med å svare på noe helt annet.

Tror KrF støtter Trump - men vil skjule det

Venstre-lederen, som normalt regnes som Knut Arild Hareide og KrFs nære allierte, sier hun virkelig ikke fatter hva samarbeidspartiet driver med.

– Det burde være den enkleste sak i verden å ta klart avstand fra en politikk som så direkte setter fattige kvinners liv i fare, men KrF velger altså å unngå hele spørsmålet. Jeg antar det betyr at de støtter politikken, men ikke vil at folk skal vite om det, sier Skei Grande til NRK.

Hvert eneste år gjennomføres det ifølge Verdens Helseorganisasjon rundt 21 millioner aborter under farlige forhold. I 47.000 av tilfellene dør moren.

– Med Trumps politikk vil enda flere dø. For oss liberale er tilgang til trygg abort en selvfølgelig rettighet, på samme måte som ytringsfriheten til organisasjonene som jobber med dette er det, sier Venstres leder.

– Må ha gått i vranglås

Skei Grande synes det er et kjempeparadoks at KrF, som er kjent for å prioritere bistand til fattige land høyt, viker unna i denne saken.

– Det er uforståelig at de ikke kan ta et klart standpunkt mot dette angrepet på de som hjelper sårbare kvinner i fattige land å få god informasjon om trygg abort. Det vil i realiteten føre til økt barnedødelighet og økt dødsrisiko for gravide kvinner i en svært sårbar situasjon. Her må ryggmargsrefleksen til KrF ha gått i vranglås.

– Det må også for KrF være en fordel om kvinner som vil ta abort får kunnskap som gjør at det kan skje på en trygg måte, avslutter Skei Grande.

KrF: – Ønsker ikke bistand til abort-forkjempere

Heller ikke konfrontert med kritikken fra Venstre-lederen ønsker KrF å avklare sitt syn på Trumps anti-abort-regel. Partileder Knut Arild Hareide henviser til stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad.

IKKE NOE NYTT: Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder svarer for KrF. Foto: Terje Haukenes

– Det er ikke noe nytt at KrF og Venstre har et ulikt syn på abort og andre verdispørsmål. For oss handler ikke alt om å redde mors liv, men også barnets liv. Vi ønsker blant annet ikke å gi bistand til organisasjoner som går inn i land hvor abort er forbudt, og forsøker å presse det frem likevel. Da mister man innflytelse, sier Ropstad til NRK.

I sterk motsetning til KrF slutter nå Venstre, Høyre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet og SV opp om at Norge må trå til for å kompensere for Trumps forbud ved å øke støtten til arbeidet som rammes.