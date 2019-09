På spørsmål om Trine Skei Grande er enig i at Frp kommer med «brun propaganda», svarer hun i en sms til NRK:

– Ja, det er helt greit å gi klar beskjed, slik både statsministeren og jeg har gjort når retorikken for langt og ikke er i tråd med regjeringens politikk.

Det er full ordkrig mellom de to regjeringspartnerne Venstre og Frp.

Bakteppet er uttalelser fra Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, som i går gikk knallhardt ut mot sin regjeringskollega.

«Brun propaganda som fremmer rasisme og muslimhat»

Raja viste til Frp-utspill i valgkampen om snikislamisering og båtmigranter og anklaget Frp for å spre «brun propaganda».

– Vi skal si klart og tydelig fra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre tie. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere det, sa Raja til NRK.

Raja har i et innlegg på Facebook utdypet:

«Når Frp-leder Siv Jensen snakket om snikislamisering i valgkampen, når vi hadde skytingen i moskeen som bakteppe, så ble mange jeg kjenner, svært lei seg. (...) Retorikken rammet alle; uskyldige muslimske barn, ungdom og voksne. Vi i Venstre skal ikke være bekjent av den slags. Den type brun retorikk, den type brun propaganda, som fremmer brune holdninger, som fremmer rasisme, fordommer og muslimhat, det skal vi i venstre markere knallhard avstand til.»

Krevde beklagelse

Uttalelsene har vakt sterke reaksjoner i Frp.

Frp-leder Siv Jensen kaller Abid Rajas anklager for useriøse og mener han ikke kan tillegges vekt.

– Vi er vant til mange rare synspunkt og meninger fra Abid Raja som gjør det vanskelig å ta ham på alvor. I tillegg skifter han også standpunkt fra dag til dag, derfor trekker jeg på skuldrene av dette. Rajas uttalelser fremstår først og fremst som et problem for Venstre og ikke for Frp, skriver Jensen i en e-post til NRK.

NRK har vært i kontakt med Abid Raja. Han har foreløpig ikke kommentert saken.

Også Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant for Frp og tidligere justisminister i Solberg-regjeringen, reagerer kraftig.

– Når det er så til de grader mangel på tillit mellom to regjeringspartier, og Abid Raja fortsetter med denne typen usaklige angrep, er det svært vanskelig å se hvordan det går an å sitte sammen i regjering, sier han til NRK.

Amundsen krever at enten Raja selv eller Venstre-leder Trine Skei Grande beklager.

Grande om Jensen-uttalelse: – Et soleklart overtramp

En beklagelse er helt uaktuelt, slår Grande nå fast.

– Venstre har ingenting å beklage når Frp begår slike retoriske overtramp. Det er ikke i tråd med regjeringens politikk. Jeg har kalt denne type retorikk fra Frp for et soleklart overtramp, sier hun og viser til Siv Jensens utspill om «snikislamisering» i valgkampen.

– Vi bruker aldri ordet «snikislamisering». Statsministeren har vært klokkeklar på det, og jeg har vært klokkeklar på at dette ikke er regjeringens politikk. Muslimhat er et stort problem. Derfor har regjeringen, som jo Frp også er en del av, bestemt at vi skal ha en handlingsplan mot muslimhat.