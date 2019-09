Raja mener Frp fremmer «brun propaganda»

I et intervju med NRK tar Venstres Abid Raja et knallhardt oppgjør med regjeringskolleger i Frp.

Det handler særlig om utspill i valgkampen om snikislamisering og båtmigranter.

– Det er helt åpenbart at retorikken til Sylvi Listhaug og retorikken til Siv Jensen under valgkampen har vært skadelig for det fellesskapet jeg ønsker Norge skal ha, sier Raja.

– Bør da Venstre gå ut av regjering for å oppfylle det du mener Venstre bør være?

– Takket være Venstre tar vi nå imot 3000 kvoteflyktninger. Og takket være Venstre skal regjeringen nå lage handlingsplan mot muslimhat. Det hadde ikke skjedd dersom Venstre ikke hadde vært i regjering, svarer Raja, før han fortsetter med å si at Venstre skal bli enda tydeligere:

– Vi skal si klart og tydelig ifra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre ti. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere.

Vil ut av regjering om det ikke beklages

NRK har gitt Sylvi Listhaug og Siv Jensen anledning til å kommentere dette. De henviser begge til Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim som reagerer sterkt på Rajas uttalelse.

– Den påstanden der tar jeg sterk avstand fra. Det er ikke riktig i det hele tatt. Det han sier er at de som ønsker en streng innvandringspolitikk og som er kritisk til enkelte sider av islamsk praksis er nazistiske. Det er hårreisende påstander å komme med, sier Helgheim.

– SKREMMENDE UTVIKLING: Å kalle noe brun propaganda er det samme som å karakterisere politiske motstandere som nazister eller rasister, sier Frps Jon Helgheim. Foto: Svein Olsson / NRK

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener grensen nå er nådd.

«Denne elendigheten av et såkalt «parti» kan vi ikke dele regjering med. Hvis ikke Abid Raja ber om unnskyldning, vil jeg forlange at samarbeidet avsluttes,» skriver Amundsen på Facebook fredag kveld.

Grensen er nådd. Denne elendigheten av et såkalt «parti» kan vi ikke dele regjering med. Hvis ikke Abid Raja ber om... Publisert av Per-Willy Amundsen Fredag 13. september 2019

Frp: Farlig utvikling å kalle alt nazisme

Jon Helgheim mener Raja har trådt over en strek ved å omtale Frp-utspill som brun propaganda, og mistenker at Venstre-politikeren gjør det for å bli populær i egne rekker.

– Det er veldig skremmende det som har skjedd i norsk samfunnsdebatt den siste tiden. Det er ingenting som nå ikke blir kalt rasisme eller hat. Alt som sies relatert til innvandring eller religion kalles rasisme eller hat. Det gjør de også for å kneble debatten, sier Helgheim.

Han sier at Sylvi Listhaugs Facebook-post om båtmigranter er helt i tråd med regjeringens politikk.

Før valget avslørte NRK at over 20 Frp-kandidater har vært aktive i Facebook-gruppen til islamfiendtlige SIAN

Partileder Siv Jensen har bedt fylkesledere i partiet rydde opp, men partinestor og tidligere partileder Carl I. Hagen mener det ikke er noe i veien for å være medlem av SIAN og Frp samtidig.

Helgheim støtter sin partileder.

– Det er veldig vanskelig å fronte både Frp og SIAN, fordi de har et helt forskjellig syn. SIAN tar til orde for å forby islam. Det er stort sett bare muslimske ekstremister som ønsker å forby andre religioner. Og der er ikke vi i det hele tatt, svarer Helgheim.