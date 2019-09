Reagerer på Listhaugs Facebook-innlegg

Torsdag denne uken delte Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) et innlegg på Facebook der det står «Norge skal ikke ta imot båtmigranter. Enig?».

Innlegget har fått over 4600 kommentarer og mer enn 9000 Facebook-brukere har likt innlegget.

Venstre: En avsporing

Innlegget har fått flere til å reagere. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad kaller regjeringspartnerens Facebook-innlegg for «et slag i løse luften».

– Nå er det valgkamp. At Frp ønsker å fronte sine pirmærstandpunkt må de få lov til, men heldigvis har regjeringen en ansvarlig politikk for å hjelpe flyktninger, sier Ropstad til NRK.

Han mener at innlegget til Listhaug kan bidra til å skape forvirring og misforståelser om hva som er regjeringens politikk.

– KrF fronter også sine primærstandpunkt og derfor er det viktig for meg å understreke at regjeringens politikk er tydelig vi skal hjelpe flyktninger og ta imot flere kvoteflyktninger, sier barne- og familieministeren.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande kaller innlegget for en direkte avsporing av debatten og politikken som regjeringen driver.

– Det bildet hun har valgt kan man sikkert si mye om. Jeg syns man skal heller kommunisere det som er regjeringas politikk på dette feltet, og det er at vi tar ansvar, sier hun og legger til;

– Jeg skjønner at Frp har behov for å komme med sitt primærstandpunkt i en valgkamp, men syns jeg ikke det er noe bra at statsråder kommer med sånne typer meldinger, sier Skei Grande til NRK.

– Vil redde liv

Sylvi Listhaug sier til NRK at innlegget ble delt på Facebook fordi det er et av temaene partiet er opptatt av å formidle.

Listhaug mener at oppmerksomhet rundt dette kan forhindre at migranter forsøker å ta seg over Middelhavet.

– Regjeringens politikk er å ta imot et visst antall kvoteflyktninger hvert år, ikke å ta imot båtmigranter. Vi er helt tydelig på at vi ikke vil ta båtmigranter til Norge og det er det bildet kommuniserer. Leger Uten Grenser og andre organisasjoner som opererer i området bidrar til at flere legger ut på den livsfarlige ferden over Middelhavet. Det bidrar i verste fall til at flere liv kan gå tapt. Båtene bidrar til å hjelpe menneskesmuglere med å frakte folk til Europa, sier hun til NRK.

Brukte illustrasjonsbilde

Bildet Listhaug har brukt i Facebook-innlegget selges gjennom flere nettsider som tilbyr illustrasjonsbilder. Båt-bildet er laget av den ukrainske fotografen og illustratøren Viktor Prazis. Den samme båten går igjen på 16 ulike bilder på Prazis profil.

Bildene har ulike solnedganger og landskap, og på enkelte av variantene figurerer helikoptre, piggtråd og mennesker som vasser i vannet.

Det går ikke fram hvorvidt bildene er fotografier eller grafiske illustrasjoner.

– Vi henter bilder som illustrerer aktuelle temaer, og legger blant annet tekst på bildet. I dette tilfellet handlet det om at vi er helt tydelig på at vi ikke vil ta båtmigranter til Norge. Det er helt vanlig at vi benytter illustrasjonsbilder som passer til tematikken. Det gjorde vi også i denne sammenhengen, sier markedssjef i Fremskrittspartiet Hege Fossum til NRK.

Listhaug avviser at bilde hun brukte bidrar til en idyllisering av den situasjonen flyktningene er i.

– Nei, det understreker hvilket synspunkt Fremskrittspartiet har på denne saken. Vi ønsker ikke at Norge skal ta båtmigranter til landet.