Siv Jensen anklager Abid Raja for å være useriøs: – Vanskelig å ta ham på alvor

Over ett og et halvt år etter at Venstre besluttet å gå inn i regjeringen, har det igjen brutt ut ordkrig mellom de to regjeringskollegaene Venstre og Frp.

I et intervju med NRK i går, tok stortingsrepresentant for Venstre, Abid Raja, et knallhardt oppgjør med Frp.

– Vi skal si klart og tydelig fra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre tie. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere, sa Raja.

Raja viste til Frp-utspill i valgkampen om snikislamisering og båtmigranter. I kommentarer på Facebook har Raja presisert at han med «brun propaganda» mener rasistisk propaganda.

Ord betyr noe. Når Frp-leder Siv Jensen snakket om snikislamisering i valgkampen, når vi hadde skytingen i moskeen som... Publisert av Abid Raja Fredag 13. september 2019

Krever beklagelse

Uttalelsene har fått flere i Frp til å reagere kraftig.

«Grensen er nådd,» konkluderte Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant for Frp og tidligere justisminister i Solberg-regjeringen.

«Denne elendigheten av et såkalt «parti» kan vi ikke dele regjering med,» skrev han på Facebook etter Rajas uttalelser i går.

I dag krever Amundsen at Raja selv eller Venstre-leder Trine Skei Grande beklager uttalelsene.

– Det er så spinnvilt at man nesten ikke tror det er mulig. Det kommer mye rart fra den kanten, men denne gangen har Abid Raja gått for langt. Når det er så til de grader mangel på tillit mellom to regjeringspartier, og Abid Raja fortsetter med denne typen usakelige angrep, er det svært vanskelig å se hvordan det går an å sitte sammen i regjering, sier Amundsen til NRK.

– Alle skjønner at det er fullstendig håpløst at ett regjeringsparti går så til de grader i strupen på et annet. VI har ansvaret for å styre landet sammen. Da kan ikke en av Venstres fremste tillitsvalgte drive på slik. Enten på Raja eller Grande beklage, eller så må han settes på plass av Grande.

Amundsen har foreløpig ikke svart NRK på hvordan han synes han selv bidrar til et godt regjeringssamarbeid ved å omtale Venstre som «denne elendigheten av et parti».

Jensen: – Ikke noe annet enn useriøst

Frp-leder Siv Jensen retter nå skytsen tilbake mot Raja.

– Vi er vant til mange rare synspunkt og meninger fra Abid Raja som gjør det vanskelig å ta ham på alvor. I tillegg skifter han også standpunkt fra dag til dag, derfor trekker jeg på skuldrene av dette. Rajas uttalelser fremstår først og fremst som et problem for Venstre og ikke for Frp, skriver hun i en epost til NRK.

Hun mener Rajas anklager er useriøse.

– Hans forsøk på å stemple Frps innvandringspolitikk som rasistisk, er ikke noe annet enn useriøst. Frp har i mangel på politiske argumenter hos motstanderne blitt kalt mye rart gjennom mange tiår.

– Gjennom alle disse årene er det ikke Frp som har endret politikk i retning de andre partiene, men alle andre som har endret politikk i retning av oss, slår Jensen fast.

NRK har vært i kontakt med Abid Raja. Han har foreløpig ikke kommentert saken.

Venstre-leder Trine Skei Grande har ikke besvart NRKs henvendelser.