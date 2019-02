Venstre-grasrota slår ring om Trine Skei Grande

– Påstandene om ledelsen og at vi ikke har distriktspolitikk, har ikke noen rot i virkeligheten, sier Petter N. Toldnæs.

Petter N. Toldnæs er sentralstyremedlem i Venstre og fylkesleder i Agder Venstre. Foto: Svein Sundsdal / nrk

Han er fylkesleder i Agder Venstre og sentralstyremedlem i Venstre, og blant dem som kommer til Oslo denne helgen for å være med på partiets landsstyremøte.

Landsstyret skal forberede landsmøtet i mars.

I den generelle debatten etter leders tale lørdag blir den siste ukens kritikk mot partileder Trine Skei Grande trolig et tema.

Toldnæs sier han vil ta opp kritikken mot partilederen.

– Jeg har tenkt å ta opp det som er sagt og gjort den siste uka, sier han.

Dette er situasjonen

To lokale Venstre-politikere er blant dem som har sendt brev til partitoppene for å rope varsko om situasjonen i partiet.

De peker på medlemsflukt, meningsmålinger langt under sperregrensen, og kritiserer distriktspolitikken.

Alle sakene rundt partilederen mener de heller ikke bidrar i rett retning, som at Skei Grande skjelte ut Abid Raja og kalte den populære ordføreren Alfred Bjørlo for en «psykopat».

Noen partifeller har begynt å diskutere hvem som burde overta etter Skei Grande den dagen hun bestemmer seg for å gå av, og en tidligere Venstre-politiker mener hele ledelsen bør skiftes ut.

– Opprøret finnes ikke

NRK har fredag vært i kontakt med 25 personer i landsstyret. De som har villet kommentere saken uttrykker støtte til partilederen.

Samtidig tror mange at uroen de siste dagene vil bli et tema på møtet i helgen, om enn i mindre skala. De opplever ikke noe grasrotopprør mot henne.

– Opprøret i Venstre finnes ikke, slår landsstyremedlem Torgeir Anda fast.

Torgeir Anda er landsstyremedlem og leder i Trøndelag Venstre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– De som har vært sterkest ute er tidligere tillitsvalgte, og til og med en som er utmeldt.

Han la torsdag ut et opprop i to Facebook-grupper for Venstre-tillitsvalgt, og har fredag fått støtte fra nærmere 300 tillitsvalgte og folkevalgte.

– Det betyr at det er gitt massiv støtte til Trine Skei Grande som leder i Venstre. Noen få er ikke et opprør andre steder enn i mediene, sier Anda.

Fylkesleder Arjo van Genderen i Viken Venstre oppfatter heller ikke at lederspørsmålet er en stor sak i Venstre nå.

– Det betyr ikke at alt som gjøres, er hevet over enhver kritikk. Men det er ikke slik at dette er et tema nå, sier han.

Partiledelsen ble i fjor valgt for to år og står ikke på valg denne våren.

– Helt lov å kritisere

Trine Skei Grande er glad for støtten fra eget parti.

– Det er kjempehyggelig at Venstre-folk sier at vi nå må få fokus over på Venstres politikk. Det er helt lov å kritisere, men nå trenger Venstre virkelig å løfte de politiske områdene vi har jobbet for, sier Skei Grande.

Hun avviser at Venstre er et splittet parti.

– Det siste døgnet har vist at jeg har veldig stor støtte innad i partiet, sier hun.

- Jeg skal fortsette å gjøre jobben min, som jeg er valgt til å gjøre, sier Venstre-leder Trine Skei Grande. Du trenger javascript for å se video. - Jeg skal fortsette å gjøre jobben min, som jeg er valgt til å gjøre, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Vil snakke om kritikken

Denne helgen blir altså uroen et tema på landsstyremøtet. Petter N. Toldnæs vil ta opp saken:

– Mitt budskap kommer til å være at ja, vi har utfordringer med å tydeliggjøre hva Venstre står for. Samtidig viser undersøkelser at mange mener vi har en god distriktspolitikk, og jeg oppfatter ikke kritikken av den som helt rimelig, sier han.

Toldnæs peker på at Venstre får gjennomslag på distriktspolitikk i regjering, og at selv om andre mister medlemmer, opplever Agder Venstre medlemsvekst.

Videre mener Toldnæs at påstandene framsatt de siste dagene om partilederen er grunnløse. Han omtaler Skei Grande som raus og lyttende.

– Jeg har hatt gleden av å jobbe tett med henne siden 2014, og har aldri opplevd henne slik som noen har beskrevet henne i media. Hun er en inkluderende og engasjert leder, som er flink til å holde kontakt med partiapparatet i hele landet, sier han.

Sentralstyremedlemmet og fylkeslederen er også overrasket over at tidligere medlem Terje Bjøro torsdag ble intervjuet av en rekke riksmedier.

– Det er egentlig litt trist. Vårt kjære liberale parti er til for de folkevalgte og tillitsvalgte, dem som har valgt å bruke tiden sin på Venstre, sier Toldnæs.

– Må stå samlet

Guri Melby er sentralstyremedlem og stortingsrepresentant og støtter også partilederen sin.

Guri Melby er stortingsrepresentant og sentralstyremedlem for Venstre. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Samtidig vedgår hun at mange i Venstre er frustrert over distriktspolitikken.

– Vi må få fram de politiske sakene våre, og svare på frustrasjonen som er mange steder. Mange føler at vi ikke tar utfordringene i distriktene nok på alvor, sier Melby.

Hun mener partiet trenger å snakke om hvordan de skal stå samlet som et lag i jobben med å lage lister til og forberede lokalvalget.

– I en situasjon med dårlige meningsmålinger, er det tungt å holde på. Mange har sine forklaringer på hvorfor det går dårlig. Det må vi tåle at kommer til overflaten, sier hun.

– Handler ikke om by eller bygd

Når det gjelder distriktspolitikken, peker hun på at et distriktspolitisk utvalg i fjor ble utpekt for å jobbe fram ny politikk til det kommende landsmøtet.

– Dette er ikke en utfordring vi ikke har vært klar over før, men har jobbet med over tid.

– Vi som organisasjon må klare å henge sammen i alle ledd. Det handler ikke om by eller bygd, men veien fra lokalpolitikere og grasrota til toppen, sier Melby.