Økokrim-sjefen erklærer seg inhabil i etatens etterforskning av DNB

Saken oppdateres

Statsadvokat Heidi Reinholdt-Østbye opplyser i en e-post til NRK at Økokrim-sjefen har orientert riksadvokaten at han anser seg som inhabil i saken.

– Vi har fått opplyst at vurderingen av habilitetsspørsmålet er begrunnet i et advokatoppdrag forut for tiltredelsen i Økokrim, skriver Reinholdt-Østbye.

Siden 2013 ledet Lønseth granskningsenheten til advokatfirmaet PwC, og har vært inne i flere store gransknigssaker. Lønseth ble i midten av juni utnevnt som ny Økokrim-sjef.

Riksadvokaten opplyser at de har lagt Økokrim-sjefens egen vurdering av spørsmålet om habilitet til grunn.

– Når det gjelder hva som skal skje med saken videre, kan vi informere om at riksadvokaten har besluttet at etterforskingen og påtaleansvaret (dvs. hele saksansvaret) skal flyttes fra Økokrim til et annet statsadvokatembete med tilhørende nytt politidistrikt. Riksadvokaten har fattet samme beslutning for de andre sakene hvor Lønseth har vurdert seg inhabil, så dette er ikke noe som gjelder spesielt for denne saken.

Det er foreløpig ikke besluttet hvor saken skal flyttes.

– Det er imidlertid ventet at det kommer en avklaring relativt snarlig, skriver Reinholdt-Østbye.

Inhabil i tre saker

Fra før er det kjent at Lønseth har erklært seg inhabil i to andre etterforskninger.

Den ene saken Lønseth har erklært seg inhabil i er Økokrims pågående etterforskning av en tidligere UDI-jurist for mulig korrupsjonsforhold. I denne saken gjennomførte PwC en granskning på vegne av UDI, som førte til at saken ble anmeldt til Økokrim, skriver DN.

Den andre etterforskningen er ikke offentlig kjent.

Nå er det også klart at Lønseth anser seg som inhabil i DNB-etterforskningen. Han uttalte før sommeren at han siden tiltredelsen ikke har hatt tilgang til dokumenter som er tilknyttet etterforskningen.

I november sprakk saken om at den norske storbanken hadde blitt brukt som bankforbindelse for det islandske fiskeriselskapet Samherji, som etterforskes for å ha sikret seg fiskekvoter ved å bestikke sentrale myndighetspersoner i Namibia.

Lekkede dokumenter viste også at DNB brukte flere år på å stenge omstridte kontoer, og ikke visste hvem som var de reelle eiere bak kontoer som knyttes til hvitvaskingsskandalen.

DNB har tidligere uttalt at de i tillegg til Økokrims etterforskning har startet en intern granskning av saken.