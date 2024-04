DNB tjener mindre på kundenes rente

Banken har økt overskuddene de siste årene i takt med at renten har steget, men i årets tre første måneder har resultatet falt.

Likevel har DNB startet 2024 med et solid kvartal:

Stabile inntekter: Inntektene I årets tre første måneder hadde DNB over 20 milliarder i inntekter, noe lavere enn i siste kvartal i fjor.

Inntektene I årets tre første måneder hadde DNB over 20 milliarder i inntekter, noe lavere enn i siste kvartal i fjor. Renteinntektene faller: De var på 15,5 milliarder kroner, som er et fall på 2,9 prosent fra fjerde kvartal i fjor.

De var på 15,5 milliarder kroner, som er et fall på 2,9 prosent fra fjerde kvartal i fjor. Fortsatt høyt resultat: Før skatt satt DNB igjen med 12,8 milliarder kroner i resultat. Det er en oppgang fra fjerde kvartal, men en nedgang fra samme tid i fjor.

Selv om lønnsomheten bremser, har DNB hittil i år klart å tjene mer penger enn analytikerne ventet. Men investorene velger å sende DNB-aksjen ned 3 prosent fra åpning på Oslo Børs tirsdag.

– Sterkere start på året enn ventet

Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB er fornøyd med resultatet, og mener det illustrerer en større trend i norsk økonomI:

– En sterkere start på året enn ventet styrker troen på at norsk økonomi er på vei mot en myk landing. Norge har lykkes med å holde folk i arbeid og samtidig få ned prisveksten på en kontrollert måte, sier hun.

Braathen tror nordmenn vil oppleve at lønningene stiger mer enn prisene i år, og DNB tror også at boligprisene skal opp i år og neste år. Bolig er normalt sett sikkerheten for banken når folk tar opp boliglån.

– Det er færre som trenger avdragsfrihet og utvidet løpetid enn på samme tid i fjor. Vi har også sett en sterk vekst i søknader om finansieringsbevis siden nyttår, og venter at den trenden vil fortsette, sier Braathen.

Konkurranse om boliglånskunder

Samtidig er konkurransen om boliglånskundene knallhard.

Konsernsjef i DNB Kjerstin Braathen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Norske bankkunder er de mest aktive i Norden. Det skjerper oss til å levere for kunden hver dag og få fram de gode løsningene og rådene kundene får hos oss, som de ikke får hos andre, sier Braathen. Hun mener at konkurransen om boliglånskundene knallhard.

DNB hevet boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng i desember – like etter at Norges Bank bestemte seg for å heve styringsrenta til 4,5 prosent.