Valgrapport: – NRK nådde fram til de unge

Andregangsvelgerne var en spesifikk målgruppene for NRKs valgdekning, fordi unge voksne i begynnelsen av 20-årene har den laveste valgdeltakelsen.

To rapporter

I likhet med resten av befolkningen, sier 90 prosent av 23 - 39-åringene at de brukte et eller flere av NRKs tilbud under valgkampen.

Forskjellen er at de unge sprer mediebruken på flere plattformer. NRKs TV og nett-tilbud var de viktigste kanalene for 23-39 åringene.

Det foreligger nå to rapporter om NRKs valgdekning. En intern rapport ble lagt fram i kringkastingsrådet i dag. Oppdraget om en ekstern gjennomgang av valgdekningen ble gitt til Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB).

Konklusjonene i rapporten fra UiB:

Ingen store temaer preget valgkampen. Noen temaer har imidlertid fått litt mer plass enn andre, og dette gjelder spesielt Sylvi Listhaugs besøk i Rinkeby, Listhaugs retorikk og språkbruk, Listhaug og hennes utspill knyttet til lukkede mottak for asylsøkere.

Jonas Gahr Støre og hans privatøkonomi («bryggesaken» og saker knyttet til investeringer).

Faten Mahdi Al-Hussaini og hennes bruk av hijab på tv.

Kritikken i etterkant om at det var for mange meningsmålinger er behandlet grundig av forskerne. I en tabell om enkelttemaer topper det som kalles valgkampen med 17,4 prosent av den totale dekningen i NRK. Som nummer to kommer meningsmålinger som nådde 8,4 prosent dekning.

Forskerne har også sammenlignet valgkampdekningen på forsiden til nrk.no med dekningen på forsiden til vg.no. De er relativt sammenfallende både når det gjelder temaer som settes på dagsorden og når det gjelder kildebruk.

– Temaer manglet

Forskerne fra UiB peker på at en rekke temaer manglet i valgdekningen hos NRK. Det var temaer som helsekøer og fornybar energi som ikke ble satt på dagsorden, ifølge rapporten fra UiB. Videre manglet temaer som blant annet forskning, rent hav, mindre forbruk og dyrevelferd.

Programmene som ble fulgt av forskerne var nrk.no - forsiden, vg.no - forsiden, Politisk valgkvarter, Dagsnytt 18, Din stemme og Dagsrevyen.

FRONTFIGURER: Kringkastingsrådet hadde valget som et av temaene. Her noen av NRKs frontfigurer. F v Ingerid Stenvold, Gry Blekastad Almås, Nina Owing og Ole Torp. Foto: Julia Naglestad / NRK

På nrk.no var det Jonas Gahr Støre som var det mest brukte kilden. I Dagsrevyen var det Erna Solberg. De to nest mest brukte var Støre i Dagsrevyen og Solberg i nrk.no.

Sylvi Listhaug kom på delt tredje plass i nrk. no sammen med Knut Arild Hareide, mens Magnus Takvam kom på tredje plass i Dagsrevyen.

Gode seertall

Seertall fra valgdekningen viser at mange fortsatt ser på lineær TV. På selve valgkvelden var det nærmere 1,2 millioner seere som så på NRK1 i tidsrommet fra valgdagsmålingene ble offentliggjort og fram til elleve.

Totalt var 2,3 millioner mennesker innom Valgnattsendingen på NRK1, noe som er flere seere enn for fire år siden.

– Strategien virket

Kringkastingssjefen skriver i forordet i den interne rapporten at i planleggingen bestemte NRK seg for å gjøre en ekstra innsats for å nå fram til dem det er aller vanskeligst å nå.

– Andregangsvelgerne, unge voksne i begynnelsen av 20-årene har den laveste valgdeltakelsen, er de som bruker minst tid på NRK og som i liten grad oppsøker nyheter i hverdagen, skriver Thor Gjermund Eriksen.

Den interne rapporten viser at strategien virket og at folks tillit til NRK steg fram mot valget.

I 3.kvartal 2017 svarte 79 prosent i befolkningen at NRK oppfyller ambisjonen om å være upartisk og upåvirket. Det er en økning på fire prosentpoeng fra samme periode i 2016.

91 prosent svarer at de mener NRK sender troverdige nyheter, informasjon- og dokumentarprogrammer.

NRKs valgrapport