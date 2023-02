Onsdag satte Coop Extra og Rema 1000 opp prisene betydelig på en rekke varer. Det viste NRKs egen prissjekk.

Men allerede dagen etter velger de to butikkjedene å senke prisene igjen, ifølge pressemeldinger fra Rema 1000 og Coop Extra.

1. februar økte prisene på dagligvarer med et gjennomsnitt på 4,8 prosent.

Torsdag ble næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) kalt inn til Stortinget for å svare på spørsmål om hva regjeringen gjør for å gripe inn.

– Når for mye makt er samlet på for få hender, må vi sørge for å spre og fordele makten før det er for sent, sa Venstres Alfred Bjørlo fra Stortingets talerstol.

Han viste til den svake konkurransen i norsk dagligvare. Den består i hovedsak av tre store aktører: Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop.

– Nå har folk flest fått nok. Dersom vi skal gi folk mer å rutte med i en krevende tid, så må vi få sunnere og mer konkurranse i dagligvaremarkedet.

– Makt avler makt. Og mer makt til noen få betyr mindre makt til alle andre, slo Bjørlo fast.

Vestre: – Har høy prioritet

– Det er ikke myndighetene som bestemmer prisene. Og myndighetene kan heller ikke vedta lavere inflasjon, svarte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fra talerstolen.

– Men vi kan gjennomføre en økonomisk politikk som bidrar til lavere kostnadsvekst.

Vestre forsikret Stortinget om at regjeringen er i full gang med å følge opp en rekke tiltak for å bedre situasjonen i dagligvaremarkedet.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) forsikret Stortinget om at regjeringen nå prioriterer å bedre konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Foto: Annika Byrde / NTB

Men Bjørlo synes arbeidet går for tregt.

Han pekte på at det tok over et halvt år fra Stortinget ba om flere utredninger, til regjeringen faktiske lyste ut oppdragene. Og da med frister helt fram til neste sommer.

– Det gjør at det kan ta 1,5 til 2 år før vi faktisk får ny politikk som kommer folk til gode, understrekte han.

Les også: Vestre om prishoppet på mat: – Bekymret for utviklingen

Men Vestre sparket tilbake. Han ba Bjørlo være litt ydmyk ettersom hans eget parti selv satt i regjering før Vestre tok over.

– Da kjenner han også til litt av kompleksiteten i dette markedet.

– Det er ingen «quick fix», men jeg føler meg trygg på at summen av at vi nå setter inn historisk mange grep for å bedre denne konkurransesituasjonen vil gi oss effekt, slo Vestre fast.

Foreslår å bryte opp eiermakten

Nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen la vekt på at det er de med aller dårligst råd som treffes hardest når prisene øker.

– Vi vet at spesielt det siste året så har mange brukt sparekniven så kraftig at det er ikke mer å kutte i når prisene nå øker. Derfor er det også et eksistensielt spørsmål for mange.

Martinussen mener det er nødvendig å se på eierskapsbegrensninger i dagligvarebransjen.

Nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen vil se på eierskapsbegrensninger i dagligvarebransjen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Kommer det noen gang til et punkt der det rett og slett er for stor konsentrasjon? Hvor går grensa? spurte hun.

Også MDGs Rasmus Hansson tok til orde for å se nærmere på eiermakten.

– Vi er altså nødt til å innse at inkrementelle endringer har vært prøvd lenge, uten å ha den store effekten.

– Spørsmålet er da om vi må se litt større på bildet. Nemlig gå rett på og bryte opp eiermakten og størrelsen på de store aktørene i dagligvarebransjen, foreslo han.

MDGs Rasmus Hansson mener det kan være nødvendig å se nærmere på eiermakten til de store aktørene i dagligvarebransjen. Foto: Annika Byrde / NTB

Vestre viste til at regjeringen nå følger opp ti tiltak for å sikre bedre utvalg og lavere priser i matbutikkene.

– Når vi har lagt et par år bak oss, så er jeg sikker på at vi kan si at vi har kommet et veldig langt stykke videre for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.

Dette er regjeringens 10-punktsplan: Ekspandér faktaboks Regjeringen vil finne ut hvor pengene blir av. Undersøke prissignalisering. Undersøke hvordan prisene blir til. Forbud mot prisdiskriminering. Omfang og virkninger av egne merkevarer. Omfang og virkninger av at samme aktør sitter rundt samme bord. Forbud mot å hindre konkurrenter å bruke butikklokaler. Gi Konkurransetilsynet større muskler. Senke terskelen for når en aktør er markedsdominerende. Mer penger til Dagligvaretilsynet. Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

Opptil 10 prosent dyrere mat

Stigende matvarepriser har fått mye oppmerksomhet den siste tiden.

Og onsdag ble prisene på en rekke varer satt ytterligere opp. Det kom frem i NRKs egen prissjekk.

Kartleggingen viste blant annet at Extra hadde økt prisen på toalettpapir med hele 40 prosent. Kiwi valgte imidlertid ikke å sette opp prisene.

Det tok derfor ikke lang tid før både Rema 1000 og Coop Extra annonserte at de vil sette prisene ned igjen, ifølge pressemeldinger fra butikkjedene.

– Vi har justert prisene ned igjen til det de lå på før 1. februar, sier kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Bjørn Takle Friis, til VG.

Prisene i dagligvarebutikkene settes vanligvis opp 1. juli og 1. februar. I bransjen kalles disse månedene for prisvinduer. Leverandørene, som selger mat til dagligvare, og matkjedene har avtalt at økte priser skal tas ut i disse periodene.

Denne praksisen er ett av forholdene som regjeringen nå vil se nærmere på.

Onsdag 1. februar satte flere av dagligvarekjedene opp prisene ytterligere, viste NRKs egen kartlegging. Foto: Terje Pedersen / NTB

Friis, sa i går til NRK at de har mottatt enorme prisøkninger fra leverandørene sine.

– Vi har tatt ut en del av det, men vi har ikke tatt ut kostnadsøkningen vi selv har hatt.

Innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000 sa i går at de ikke øker prisene mer enn de må.

– Når leverandørene øker prisen til oss, så øker dessverre også prisen ut i butikk.