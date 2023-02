Kiwi holder igjen prishopp – så mye har konkurrentene satt opp prisene

Saken oppdateres med flere priser.

Da Kiwi ved Jernbanetorget i Oslo sentrum åpnet klokken 06 i dag tidlig, sto tre prisjegere klare til å sjekke prisene. Det samme gjorde NRK.

Prissjekken viser at Kiwi i stor grad har valgt å holde igjen prisoppgangen med uendrede priser, og til og med prisnedgang på en rekke varer (se tabell nedenfor).

Coop Extra har i snitt satt opp varene med 10 prosent i utvalget NRK sjekket. Mest har prisene økt i kategoriene hygiene og såpe med 35 prosent, og saft og pålegg med 15 prosent.

Rema har i snitt økt prisene med 8 prosent. Saft og pålegg ser ut til å ha økt mest, med 20 prosent. Snacks og godteri har økt med 12,2 prosent.

40 prosent dyrere toalettpapir

Her er noen av endringene:

NRK har sjekket rundt 80 varer ved å ta bilde av før-priser 17. januar, og sammenlignet med bilde av etterpriser 1. februar. Tabellen nedenfor oppdateres løpende:

Endring i matvarepriser Matvarer Coop Kiwi Rema Ny pris Endring Ny pris Endring Ny pris Endring Hygiene Zalo ultra 500 ml 39.9 kr 43 prosent 27.9 kr 0 prosent 31.5 kr 12.9 prosent Jif universal spray 500 ml 49.9 kr 51.6 prosent 32.9 kr 0 prosent 35.9 kr 9 prosent Omo color pulver 1,17 kilo 71.9 kr 19.2 prosent 59.9 kr 0 prosent 59.9 kr - 2.3 prosent Toalettpapir 12 pack billigste EMV 24.9 kr 40.6 prosent 16.9 kr 19.5 kr 14.7 prosent Tørkerull 4 pack billigste 39.9 kr 20.9 prosent 31.4 kr 0 prosent 36.5 kr 15.9 prosent Lano håndsåpe pumpeflaske 300 ml - - 24.9 kr 0 prosent 27.5 kr 10.4 prosent Kaffe/kakao Regia kakao 260 gram 41.7 kr 10 prosent 37.9 kr 0 prosent 41.4 kr 9.2 prosent Evergood eller Friele 250 gram 50.9 kr 6.3 prosent 29.9 kr - 37.6 prosent 50.9 kr 0 prosent Evergood eller Friele 500 gram 94.9 kr 7.4 prosent 59.8 kr - 29.6 prosent 94.9 kr 0 prosent Brus/øl 4 pack pepsi max 1,5 l 64.9 0 64.9 0 64.9 0 Pepsi max 1,5 liter 33.4 4.7 31.9 0 33.9 6.3 Coca Cola 1,5 liter 31.9 6.7 29.9 0 31.9 6.7 Ringnes pils 500 ml 29.4 5.4 27.3 0 28.9 3.6 Kjøtt/egg Karbonadedeig 400 gram, billigste type 78.3 2.2 69.9 0 77.9 11.4 Kjøttdeig 400 gram, billigste type 66.5 11 54.9 -8.3 54.9 -8.3 Gilde Røkt kjøttpølse skinnfri 450 gram 38.4 10 34.9 0 38.4 10 Gilde wienerpølse 8 stk 520 gram 67.7 13 59.9 0 64.9 8.3 Gilde stjernebacon 140 gram 37.9 36 27.8 -23.6 34.9 25.5 Gilde karbonader 720 gram (pose) 95.8 8.9 87.9 0 87.9 0 18 egg, billigste type 58 5.6 37.4 0 37.4 0 12 egg, billigste type 24.9 0 29.9 0 42.9 0 12 egg, prior - - 42.9 0 - - Meieri Tine lettmelk 1 prosent 1 liter (rosa kartong) 19.9 0 19.9 0 20.7 4 Tine lettmelk 1 prosent 1,75 liter (rosa kartong) 32.5 3.5 31.4 0 32.6 3.8 Tine lettmelk 0,5 prosent 1 liter 17.5 0.5 17.4 -12.6 18.1 4 Tine lett rømme 17 prosent 300 gram 19.6 13.95 17.2 0 18.8 9.3 Q lett rømme 18 prosent 300 gram 19.5 20.4 16.2 0 18.4 13.6 Tine seterrømme 35 prosent fett 300 gram 28.5 14.5 24.9 0 26.2 5.2 Tine Creme fraiche 35 prosent, 300 gram 24.9 10.2 22.6 0 25.2 11.5 Tine kremfløte 3 dl 22 0.5 21.9 0 23 5 Q kremfløte 3 dl 20.9 0 20.9 0 22.6 8.1 Tine cottage cheese 400 gram lett 2 % fett 32.9 11.9 29.4 0 32.6 10.1 Tine kesam orginal 7,1 prosent fett, 300 gram 19.8 4.8 18.9 0 19.8 4.8 Synnøve Finden gresk yoghurt 2 % fett, 350 gram (boks) - - - - 32.7 17.2 Tine yoghurt skogsbær fire pakning 4x150 gram, 600 gram 23.5 7.3 21.9 0 22.7 3.7 Tine yoghurt naturell 500 gram (boks) 19.5 4.8 18.6 0 19.3 3.8 Go’ morgen skogsbæryoghurt 195 gram, Tine 9.9 0 9.9 0 9.9 0 Q Skyr blåbær vanilje 160 gram 17.9 20.1 14.9 0 16.8 12.8 Tine ekte meierismør 500 gram, innpakket 49.5 4.9 47.2 0 49.9 5.7 Tine ekte smør 250 gram (smørboks) 33.2 5.7 31.4 0 32.9 4.8 Bremykt 500 gram 44.9 8.2 41.5 0 43.9 5.8 Sunniva original appelsinjuice 1 liter 23.4 7.3 21.8 0 - - Sunniva original eplejuice 1 liter 24.8 6.9 23.2 0 - - Tine kefir 1 liter 27.6 0 27.6 0 27.6 0 Frysevarer Hatting grove rundstykker 10 stk, 600 gram 35.2 12.1 31.4 0 34.9 11.1 Hatting veggen spelt, 7 stk, 420 gram 43.6 12.1 38.9 0 38.9 0 Hvitløksbaguetter billigste type (EMV) 15.9 6.7 14.9 0 14.9 0 Bringebær frosne i pose EMV – billigste type 44.9 0 44.9 0 44.9 0 Findus fiskepinner 450 gram 50.2 17 42.9 0 42.9 0 Erter EMV billigste pose 22.6 0 9.9 0 9.9 0 Spinat EMV billigste pose 10.9 0 - - 10.9 0 Lakseporsjoner fire pack – billigste type 64.7 10.2 42.4 0 84.8 -0.1 Saft og pålegg Peanøttsmør mills boks 350 gram 39.9 48.3 - - - - Nugatti 500 gram 36.2 10 32.9 0 39.9 21.3 Stabburet Leverpostei original 100 gram, rund boks 13.9 27.5 10.9 0 13.5 23.8 Makrell i tomat 110 gram boks 16 7.4 14,9 36,7 16.9 13.4 Makrell i tomat 110 gram grovhakket i tomatsaus 14.5 9.1 13.3 0 18.9 42.1 King Oscar Sardiner i olivenolje classic 106 gram 24.1 8.1 22.3 0 25.9 16.1 Fun light bringebær 0,8 liter 32.3 8 29.9 0 32.5 8.7 Lerum solbærsirup 7,5 dl - - 32.9 0 42.9 30.4 Lerum husholdningsaft uten tilsatt sukker 0,9 liter 32.5 8.7 29.9 0 32.3 8.1

NRK har bedt dagligvarekjedene om å kommentere saken. Rema 1000 og Coop har ennå ikke besvart våre henvendelser.

Konkurransetilsynet er glade

Kilder i butikkjedene sa i desember til NRK at prisøkningene kunne bli opp mot 10 prosent fra 1. februar, men presiserte da at resultatet ennå ikke var klart.

Siden har bransjen fått kritikk av både regjeringen og Konkurranestilsynet for å lekke ut informasjon i media.

Samtidig er myndighetene kritisk til at prisene vanligvis settes opp 1. juli og 1. februar. I bransjen kalles dette for prisvinduer. Matkjedene og leverandørene, som selger mat til dagligvare, har avtalt at økte priser skal tas ut disse tidspunktene.

Konkurransetilsynet har vært bekymret for at det fører til at matkjedene vet når de kan sette opp prisene. Men etter prissjekken til NRK, er Konkurransetilsynet lettet:

– Det at det er ulike priser, kan indikere at det er konkurranse. Det er vi glade for, sier avdelingsdirektør Beate Bjerrefjord til NRK.

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi sier til NRK onsdag at de aldri har sagt at de skulle sette opp prisene 1. februar.

– I dag har vi fått prisøkninger fra våre leverandører. De siste ukene har vi sett mange medieoppslag om at prisene skulle øke i butikk i dag, men vi i Kiwi har aldri sagt at vi skulle sette opp prisene våre 1. februar, sier hun.

– Av konkurransehensyn kan vi ikke si noe om når priser går ned eller opp. Men vi kan love alle kundene våre at uansett hva som skjer, skal KIWI alltid være billigst.

Kiwi har valgt«å låse prisene» framover på en rekke varer. Men Konkurransetilsynet har vært kritisk til grepet.

Professor: – Ulogisk

NHH-professor Tore Wallin Andreassen tror dette er like mye et PR-stunt av Kiwi som taktisk prising.

– I en tid hvor alle forventer at dagligvaresektoren skal forsyne seg grovt, viser de samfunnsansvar ved å fryse prisene, sier han til NRK.

– NRK ser hos Kiwi at uendrede priser ikke bare gjelder varer med prislås, men også en rekke andre varer. Hva betyr en mulig priskrig fra Kiwi for konkurrentene når det har vært en kostnadsøkning?

– Dette er ulogisk i forhold til hele oppladingen til 1. februar, hvor bransjen har flagget tydlig at det ville komme en kostandsovervelting i prisene. Så kommer vi til 1. februar, så har ikke Kiwi gjort noen ting. Det virker som et spill for gallieret mot konkurrentene. Dette er klassisk fangens dilemma. Det er lurt å late som overfor de andre at man vil øke prisen, så går man motsatt vei, sier han.

I Rema sier kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes at marginene ligger fast på 3 til 4 prosent.

– Men nesten 80 prosent av våre kostnader er det vi betaler for varene vi kjøper inn. Når leverandørene øker prisen til oss så øker dessverre også prisen ut i butikk. Men vi øker ikke mer enn vi må, sier hun til NRK.

Advarer mot å snakke om prisøkninger i pressen

Konkurransetilsynet har vært urolig for hva som ville skje med prisene 1. februar. De har allerede snakket med bransjeorganisasjonen NHO mat og drikke, og vil møte leverandører og dagligvarekjeder de neste ukene.

De er først og fremst bekymret for at 1. februar blir en vindu hvor aktørene kan sette opp prisene, fordi «alle i bransjen» vet at prisene vanligvis går opp. De siste årene har prishoppene både 1. februar og 1. juli blitt sterkere.

De siste ti årene har prishoppene i juli og februar vært nesten tre ganger så høye som på begynnelsen av 2000-tallet.

– Vil Konkurransetilsynet anbefale å legge om praksisen med prisvinduer 1. februar og 1. juli?

– Vi er opptatt av denne problemstillingen, men det er for tidlig å si noe om dette faktisk er med på å skade konkurransen i markedet, sier konkurransedirektør Tina Søreide til NRK.

Konkurransetilsynet har sagt at prismønsteret skal granskes. Tilsynet ønsker å finne ut av om det er noe med dagens system som åpner for koordinering og tilpasning.