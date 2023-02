Rema 1000 og Coop senker prisene igjen

Rema 1000 senker prisene igjen, skriver de i en pressemelding. – Siden 1979 har vi hatt som mål å ha de laveste dagligvareprisene. Det målet endrer vi aldri. Til tross for betydelig økte råvare- og innkjøpskostnader velger vi nå å senke prisene tilbake til nivået før 1. februar, slik at du som kunde fortsatt kan være trygg på at du får de laveste prisene på REMA 1000, sier Tom Kristiansen, administrerende direktør i REMA 1000 Norge.

Coop gjør det samme. Det bekrefter kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Bjørn Takle Friis, til VG.

– Vi har justert prisene ned igjen til det de lå på før 1. februar, slik at vi er konkurransedyktige. Kundene kan være trygge på at det er like billig, og kanskje billigere, å handle på Coop Extra som andre, sier Friis til avisen.

1. februar økte prisene på dagligvarer med et gjennomsnitt på 4,8 prosent.