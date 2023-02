NRKs egen prissjekk viser at Kiwi i stor grad har valgt å holde igjen prisoppgangen, mens Rema 1000 og Coop Extra har økt prisene atskillig på enkelte varer.

Det får næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til å reagere.

– Konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen er ikke god. Mangel på tøff konkurranse kan føre til at vi betaler for mye for maten, og at utvalget er dårligere enn det kunne vært.

– Denne regjeringen har satt i gang historisk mange tiltak på kort tid, som på sikt kan gi bedre konkurranse, lavere priser og bredere utvalg, sier Vestre.

Næringsministeren sier han er bekymret for utviklingen.

– Alt tyder på at prisene går opp akkurat nå, og det er krevende for familier og alle som nå som sliter med å få endene til å møtes.

Vestre har registrert at dagligvareaktørene har kommunisert prisøkningene i media på forhånd.

– Dette er urovekkende, og det kan føre til mindre konkurranse, som er det motsatte av hva vi ønsker. Jeg har bedt Konkurransetilsynet om å se på dette.

Økte matpriser Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode. Les mer om kilder og forbehold her. Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling Matvarer Des 2021 – des 2022 + 11,5 %

Lønnsutvikling Anslag for 2022 + 3,9 %

– Veldig mange sliter

Partileder i KrF, Olaug Bollestad, sier hun er bekymret for prisøkningen som kommer fra i dag, spesielt for de som hadde minst fra før.

– Jeg er veldig bekymret. Veldig mange sliter nå med å få endene til å møtes. Aller verst er det for de som hadde minst fra før, som minstepensjonister, uføretrygdede og aleneforsørgere.

Partileder i KrF Olaug Bollestad er bekymret for at flere vil slite med å få endene til å møtes. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hun frykter at prisøkningen vil gå hardt utover de med lavest inntekt.

– Alt har blitt dyrere, og folk som tidligere fikk økonomien til å gå opp må nå be om hjelp. Matsentralene meldte i fjor om mangedobling i antallet som ba om hjelp til mat. Jeg frykter det antallet nå blir enda høyere, sier Bollestad.

– Ikke en endelig fasit

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) er bekymret.

– Økte matpriser er svært krevende for mange, og kommer på toppen av generell kostnadsvekst og svekket kjøpekraft.

– Prisøkningen har vært varslet i lang tid nå, og jeg har sammen med næringsministeren flere ganger oppfordret alle aktørene i bransjen om å ikke øke prisene mer enn nødvendig, sier Borch til NRK.

Sandra Borch er landbruks- og matminister. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det kan se ut som ikke alle kjedene setter opp like mye. Hvordan ser du på dette?

– De første tallene vi ser nå er et øyeblikksbilde og ikke en endelig fasit på hvordan prisene vil bli. Det vil vi først få svar på noe fram i tid, sier Broch.

– Stor betydning

Høyres Lene Westgaard-Halle sier det er positivt at Kiwi holder prisene uendret, men påpeker at det enn så lenge kun gjelder i dag.

– Det er likevel sånn at Kiwi kan sette opp prisene om to uker eller tre måneder, sier hun.

– Jeg tror nok vi kommer til å se et prishopp i alle kjedene. Jeg forventer at de ikke setter opp prisene mer enn nødvendig. Jeg har foreløpig ikke sett tegn til at de setter opp prisene mer enn kostnadsøkningen, sier Westgaard-Halle.

Høyres Lene Westgaard-Halle forventer at dagligvarekjedene ikke setter opp prisene mer enn nødvendig. Foto: William Jobling / NRK

Hun påpeker at dagligvaremarkedet har stor betydning i hverdagen til folk flest.

– Derfor er det viktig at markedet fungerer godt.

Ønsker mangfold

Stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson (MDG), Rasmus Hansson, mener imidlertid at Kiwi viser at prisøkningen egentlig ikke trengs.

– De tror de kan tjene mer på å holde igjen prisene. Det er bra, og nå må de andre kjedene følge etter, sier Hansson.

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson i MDG. Foto: Annika Byrde / NTB

Han sier at vi må bryte opp den urimelige markedsmakten til de tre store kjedene, og åpne for mer mangfold og konkurranse i norsk dagligvarehandel.

– Når mange strever med økonomien smaker det vondt med store, koordinerte prisøkninger fra dagligvaregiganter som tar inn milliardoverskudd. Det koster å produsere mat. Men det er ikke synd på en dagligvarebransje som har råd til å kaste 100.000 brød hver dag, og det er ikke bøndenes skyld at prisene på Zalo og toalettpapir går i taket.

– Helt vanvittig

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener prisøkningen på mat er «helt vanvittig».

– Det ser ut som butikkene øker prisene med nettopp de berømmelige ti prosent som de «forventet» før jul. Dette er helt vanvittig, og dypt alvorlig for alle som allerede sliter med en rekke økte kostnader.

SVs nestleder og næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Javad Parsa / NTB

SV krever at regjeringen sørger for en rask gjennomgang av hva som har skjedd og hvordan dette er mulig.

– Viser gjennomgangen ugler i mosen og at prisene er satt urimelig må de gripe inn i prisdannelsen, sier Fylkesnes.