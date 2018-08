Unge Venstre-lederen vil ha fri abort til uke 24: – Skremmende

– Vi mener vi må sette et fosters moralske verdi til når det kan begynne å føle – når de kan føle smerte, ubehag, behag. Der mener vi at vi må sette grensen for når vi skal ha grense for abort, sier lederen for Unge Venstre, Sondre Hansmark, til NRK.

Det var Vårt Land som fredag først omtalte abortforslaget. Det skal opp på Unge Venstres Landsmøte 26.–28. oktober, og Hansmark tar sikte på å løfte abortspørsmålet på Venstres landsmøte våren 2019.

VIL UTVIDE: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark vil utvide grensen for selvbestemt abort. Du trenger javascript for å se video. VIL UTVIDE: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark vil utvide grensen for selvbestemt abort.

Like etter at det ble kjent, skrev KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad et krast innlegg mot forslaget på sin Facebook-side. Der kalte han det «skremmende».

– Når man har diskutert abort så har det som regel vært preget av etiske refleksjoner, og folk ser at det er dilemmaer knyttet til dette. I utspillet fra Unge Venstre opplever jeg at man glemmer alle de etiske refleksjonene og setter en mekanisk grense. Det skremmer meg, utdyper han til NRK.

– Handler om rettsvern

Han viser til at barn ned i 21 uker kan overleve, og mener at forslaget til Unge Venstre gjør det mulig for barn som kan bli reddet, og som man i dag prøver å redde hvis det blir født for tidlig, skal kunne aborteres.

– Dette handler om at barnet skal ha noe rettsvern, sier Ropstad.

NÅR FOSTERET KAN FØLE: Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, mener man må sette et fosters moralske verdi til når det kan begynne å føle. Foto: Unge Venstre

Hansmark sier på sin side at de har en etisk refleksjon rundt spørsmålet, og mener ikke det er et enkelt standpunkt. Han er ikke enig i at det er moralsk galt å ta abort selv om fosteret er levedyktig.

– Den grensen kan vi stadig flytte nærmere uke null. Så hvis det skulle vært et argument for når man skal sette abortgrensen, så vil man hele tiden kunne innskrenke muligheten til å ta abort, sier han.

Ropstad mener at argumentet for å kunne ta abort frem til barnet kan føle, er det tydeligste tegnet på at man har lagt all etisk refleksjon til side.

– Da kan man jo bare bedøve fosteret og tillate abort frem til fødsel, sier han.

Viser til andre land

Unge Venstre-lederen påpeker at Norge ikke er et spesielt liberalt land i europeisk sammenheng, viser blant annet til at Storbritannia har en abortgrense på uke 24 og Nederland på uke 21.

Hansmark sier at regelverket i disse landene fungerer bra, og mener at man overdriver konsekvensene av dette og hva det vil føre til av samfunnsendringer.

– Det er ingen som ønsker sene aborter. I Storbritannia gjennomføres 2 prosent av abortene mellom uke 20 og 24. Jeg tviler ganske sterkt på at dette vil få store konsekvenser for Norge. De fleste abortene utføres tidlig og vil fortsatt gjøre det selv om man utvider grensene for selvbestemt abort, sier Hansmark.

OVERRASKET: Stortingsrepresentant og Venstres helsepolitisk talsperson Carl-Erik Grimstad er overrasket over forslaget til ungdomspartiet, og mener det ikke har forankring i partiet. Du trenger javascript for å se video. OVERRASKET: Stortingsrepresentant og Venstres helsepolitisk talsperson Carl-Erik Grimstad er overrasket over forslaget til ungdomspartiet, og mener det ikke har forankring i partiet.

– Ikke støtte i partiet

Men det spørs om Hansmarks forslag får så mye gehør under landsmøtet til Venstre i 2019. Stortingsrepresentant og Venstres helsepolitisk talsperson Carl-Erik Grimstad mener forslaget er problematisk, og sier rett ut at han ikke vil støtte det.

– Jeg er overrasket over dette. Jeg er ikke tilhenger av det, og kommer ikke til å støtte det. Jeg tror ikke det er forankret i partiet på noen måte og tror heller ikke det vil bli de, sier han til NRK.

Han mener at vi er «ferdige» med debatten rundt abortgrenser i Norge.

– Vi har en veldig god og grei ordning når det gjelder abort i dag. Og den virker, aborttallene i Norge går ned, sier Grimstad.