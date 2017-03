Ungdomspartier slakter KrFUs abort-ultimatum

– Jeg satte kaffen i halsen. Dette er et forslag fra middelalderen.

Slik reagerte lederen i Fremskrittspartiets ungdom (FpU) Bjørn-Kristian Svendsrud da han leste nyheten om at KrFU vil presse KrF til å tvinge frem omkamp og innstramminger i abortloven.

– Det handler om et grunnleggende prinsipp om at politikere ikke skal bestemme hva som er best og dårligst for den enkelte kvinne. Dette er et krevende valg også uten at politikere skal stå på sidelinjen og fortelle hva som er rett og galt.

Det er Svendsrud som sier det, men det kunne like godt ha vært lederen i Sosialistisk Ungdom (SU), Andrea Sjøvoll. For i denne saken er ytterpunktene i norsk ungdomspolitikk helt enige.

Her er KrFUs abortultimatum

KrFU-leder Ida Lindtveit vil ha innstramminger i abortloven. Foto: Gunnhild Sørås

Det som har utløst den uvanlige og samlede fronten er KrFU-leder Ida Lindtveits utspill i NRK. Der sier Lindtveit blant annet:

– Vi mener abortloven må opp til revidering i neste stortingsperiode. Menneskeverd er den viktigste saken for KrF, og derfor mener vi at KrF må ha dette som et tydelig krav for å inngå i samarbeid med andre partier etter valget. Uansett om det samarbeidet blir med Arbeiderpartiet eller Høyre. Dette spørsmålet skal og bør være helt sentralt i forhold til hvem KrF skal støtte.

Hun har pekt på spesielt to punkter i dagens abortlov som hun mener er etisk og moralsk diskutable.

Fosterreduksjon eller tvillingabort der man fjerner det ene fosteret ved tvillingsvangerskap.

Paragrafen om kriterier for såkalt senabort etter 12te svangerskapsuke der loven i dag åpner for senabort når det er stor fare for at barnet får alvorlig sykdom som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.

Det er disse innstrammingene som har satt fyr på ungdomspartilederne.

– Jeg kjenner at jeg blir ganske sur og sint. Jeg synes måten man snakker om abort på er forkastelig overfor kvinnene det gjelder. Når man snakker om abort på denne måten igjen og igjen, så forsøker man å begrense retten til abort samtidig som man forsterker følelsen av skyld og skam. Man bør heller møte disse kvinnene med respekt for det valget de har tatt, sier Sjøvoll.

Disse abortpunktene er SU og FpU enige om

Sjøvoll og Svendsrud kan gå med på at man skal justere dagens abortlov, men da skal det skje i mer liberal retning. Som for eksempel:

Utvide perioden til selvbestemt abort til 16 ende svangerskapsuke og ikke 12te som i dag.

Unngå at politikere stiller seg som moralske dommere og blander seg inn i abortspørsmål på den måten KrFU forsøker i dette tilfellet.

AUF-leder Mani Hussaini er enig med SU og FpUs kritikk av KrFU. Foto: Kristoffer Klunk / AUF

– Jeg synes det er respektløst, sier Sjøvoll.

Også AUF-leder Mani Hussaini reagerer kraftig på KrFUs utspill.

– KrFU sine holdninger til abort har ingenting i 2017 å gjøre. AUF vil ikke samarbeide med partier som sår tvil om kvinners rett til selvbestemmelse. Slik moralisering og forsøk på å reversere abortloven går vi aldri med på.