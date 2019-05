Undersøkelse: SAS best i verden på erstatningssaker – Norwegian fjerde sist

Selskapet Airhelp.com jobber med flypassasjerers rettigheter, og har i en fersk undersøkelse vurdert hvordan de ulike flyselskapene gjør det.

De har vurdert punktlighet, service og håndtering av erstatning.

Totalt kommer SAS på 4. plass, og når det gjelder erstatning kommer selskapet aller øverst av de 72 flyselskapene som er vurdert.

Vinneren følger ikke Forbrukerrådet

Airhelp skriver at de har vurdert andelen av krav som ignoreres eller feilaktig avvises, tiden det tar for et flyselskap å anerkjenne og behandle et krav og tiden det tar for flyselskapet å betale ut erstatning etter at de har godkjent et krav.

Her kommer altså SAS aller øverst.

– Det er veldig hyggelig at vi scorer høyt på noe som betyr veldig mye for oss og våre kunder. Spesielt nå i disse tider når vi har rammet veldig mange av våre passasjerer i perioden streiken varte, sier kommunikasjonssef Knut Morten Johansen i SAS.

GODE NYHETER: Kommunikasjonssef Knut Morten Johansen i SAS. Foto: Pressefoto SAS / SAS

Johansen sier de nå får mange henvendelser etter streiken, men har ikke oversikt over hvor langt de er kommet i dette arbeidet.

Når det kommer til sakene etter streiken, kan han ikke love så gode ordninger som det Forbrukerrådet har hevdet de er forpliktet til.

– Vi skal behandle alle etter regelverket, men det er begrenset ansvar i en streikesituasjon. Standardkompensasjoner vil ikke være aktuelt i denne saken, sier Johansen, som mener undersøkelsen er en bekreftelse på at SAS følger regelverket.

Norwegian langt nede

Norwegian kommer helt nede på 67. plass av de 72 vurderte selskapene med Ryanair på plassen bak.

Norwegian ligger rundt snittet på punktlighet og service, men trekkes voldsomt for erstatning, med 2,3 av 10 poeng. Her er Norwegian fjerde sist.

– Det er klart at vi ikke er fornøyd med denne rangeringen. I løpet av 2018 hadde vi over 37 millioner passasjerer og de aller, aller fleste flyvningene gikk på rute med fornøyde kunder. Men utfordringer helt ute av vår kontroll, som dårlig punktlighet på grunn av flyvelederstreiker i Europa og innleie av fly da vi har blitt tvunget til å sette flere av våre egne på bakken, har bidratt til misfornøyde kunder og det skjønner vi godt, sier talsperson Astrid Mannion-Gibson.

Hun forteller at de kontinuerlig jobber for å gjøre kundeopplevelsen bedre.

– Vi vet at vi har mange som er fornøyde med produktet, servicen og våre splitter nye og mer miljøvennlige fly da vi allerede i år har vunnet flere passasjer- og bransjepriser, blant annet «Beste lavprisselskap i Europa» og «Beste europeiske flyselskap».

Qatar Airways kommer øverst totalt med 8,23 av 10 mulige poeng. SAS har til sammenligning 8,07 og Norwegian 5,67.