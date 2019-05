Er du SAS-kunde? Dette skjer nå

Konsernsjef Rickard Gustavson opplyste på ein pressekonferanse klokka 23 torsdag at pilotstreiken er over.

Men framleis vil det gå tid før alle flya går som normalt.

– Vi kjem i gang som normalt så fort vi berre kan, men realistisk vil det skje om kanskje et døgn. Ein del fly er på feil plass, og det tar også tid å få personale på riktig stad, seier Gustavson til NRK.

380.000 ramma

Det kan bli kaotisk for SAS-passasjerar også etter streiken er over. Så langt har over 380.000 passasjerar vore ramma av SAS-streiken.

På Twitter-kontoen til SAS ber dei passasjerar undersøke nettsida før de reiser til flyplassen.

39 avgangar er allereie innstilt ved dei åtte største flyplassane i Noreg fredag:

Bergen: 10.

Oslo: 8.

Tromsø: 5.

Stavanger: 4.

Ålesund: 4.

Kristiansand: 3.

Trondheim: 3.

Bodø: 2.

– Vi har godt håp om at det blir normalt inn mot helgen, seier kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen til NRK.

Venter erstatningssaker kjem inn

Kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS seier dei ventar erstatningar etter at så mange er råka.

– Vi betaler ut erstatningar etter gjeldande lover og regler. Det vil si at vi dekker alle relevante utlegg.

– Vil det seie til dømes hotellopphald og fotballbillettar?

– Eg kan ikkje behandle saker her. Det som er viktig for ein passasjer er at du samlar kvitteringar til direkte relevante utlegg, seier Iversen.

Passasjerar kan ha krav på erstatning

Undervegs i streiken har Forbrukarrådet hevda at SAS kan måtte gå lengre når det gjeld kompensasjon.

Dei meiner passasjerar kan ha krav ifølgje eit EU-reglement

I utgangspunktet har kundar krav på ein kompensasjon når eit fly er innstilt eller har ein litt lenger forseinking. Avhengig av lengda på reisa, er beløpet mellom 250 til 600 euro.

Dette er ein kompensasjon der du ikkje treng kvittering eller dokumenterte utgifter. Med ei slik ordning kan passasjeren også bli kompensert for såkalla tort og svie.

Men denne erstatningsplikta kan flyselskapet gå fri frå viss det er snakk om ein såkalla ekstraordinær omstende som fører til kanselleringa eller forseinkinga.

– Dette er definitivt ei ekstraordinær sak, seier Johansen.

Forbrukarrådet meiner at denne streiken ikkje skal frita SAS frå erstatningsansvaret.

– Tungtvegande grunnar talar for at dette kan vere ein omstende som ikkje er ekstraordinær i og med at det er streik i eige selskap. Eit selskap som SAS må forvente at det blir streik med ujamne mellomrom og planlegge for det, seier Iversen.